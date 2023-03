Une statue de la princesse Grace en Irlande

Ses enfants ne manquent jamais une occasion de lui rendre hommage. Le prince souverain s’est d’ailleurs fortement impliqué dans le projet de cette statue créée par l’artiste Mark Rode. Ce n’est pas la première statue de la princesse. En juin 2008, le prince Albert était venu à Ostende pour l’inauguration d’un buste – très réussi – de la princesse Grace. Philippe de Belgique l‘accompagnait. L’œuvre est signée de l’artiste Josyane Vanhoutte et célébrait les 50 ans de jumelage entre la station balnéaire belge et la Principauté de Monaco. Le buste est installé sur la Monacoplein, en contrebas du casino et de la digue.