Ce charmant village savoyard, au cœur de la vallée de la Tarentaise, est idéalement situé au pied des 3 Vallées. Le Parc National de la Vanoise n’est pas très loin non plus.

La plus grande partie de son activité est centrée autour du Grand Spa Thermal. Avec ses 2 700 m² entièrement consacré au bien-être et au lâcher-prise, c’est le plus grand spa thermal des Alpes. Les thermes sont installés dans un environnement exceptionnel, entre montagnes et Nature. Pour avoir fait trempette dans la piscine extérieure, je peux vous affirmer que cela vous déconnecte immédiatement.

La station est renommée pour la remise en forme, ainsi que pour soigner les problèmes de surcharge pondérale et de rhumatismes.

Détente au Grand Spa Thermal ©Marc Sprengers

L’eau thermale est riche en silicium, bénéfique pour la circulation sanguine et veineuse, la tonicité de la peau et la lutte contre la cellulite. Elle est unique et possède des propriétés thérapeutiques ciblées pour maigrir. La plupart des hôtels proposent aux nombreux curistes un menu diététique approprié, faisant de Brides-les-Bains le lieu idéal pour… perdre du poids. www.thermes-brideslesbains.fr/spa

Ici, prendre du bon temps en plein air n’est pas un problème. Pour les nombreux touristes, 23 sentiers de randonnées balisés ont été élaborés par l’Office de Tourisme selon leur niveau de difficulté. Il y a l'embarras du choix.

Autre option : le vélo. Brides-les-Bains est le camp de base idéal pour grimper à l’assaut de cols mythiques comme le Col de la Loze (2 275 m), bien connu des cyclistes belges ou encore le col de la Madeleine ou l’Iseran. Des circuits pour e-bikes ont également été balisés. Nouveauté : des vélos à hydrogène, rechargeables en 3 minutes, avec une autonomie de 130 km sur terrain plat. On dit que ces petites reines vous propulsent vers les sommets en deux coups de pédales. Reste à voir.

À moins de tester votre courage et prendre un bol d’adrénaline en dévalant les flots tumultueux du Doron de Bozel en rafting. Un torrent de montagne qui défile entre arbres et rives ombragées. Fraîcheur et sensations fortes garanties.

Personnellement, nous avons choisi une activité plus reposante, une initiation au tir à l’arc en compagnie d’un champion en la matière. À conseiller.

Le logo "les fromages de Beaufort" ©Marc Sprengers

Avouant mon faible pour les fromages, je n’ai pas résisté à visiter la Coopérative laitière de Moûtiers. Dégustation de Beaufort “obligatoire”… Ce fromage au goût inimitable, au fondant et aux arômes subtils, pâte pressée cuite, au lait cru et entier reste mon favori.

Touristes, curistes, petits et grands, entre amis ou en famille, cette ville de Savoie a tout pour plaire, montagne, rivière, culture, gastronomie, SPA et thermes et surtout une douceur de vivre qui vous enveloppe dès votre arrivée.

Séjourner à Brides Les Bains, c’est se ressourcer ! Brides-les-Bains, une destination où on se fait du bien.

L’autre visage de Courchevel

Partons à la découverte de Courchevel en été, en compagnie de Florent Hazucka et Eloane Roche, contacts presse pour Courchevel Tourisme. Dès les premiers instants, le ressenti est totalement différent de l’effervescence hivernale. Disparu le manteau neigeux.

La station est située au cœur du Parc national de la Vanoise, offrant un cadre unique lors de randonnées entre lacs, forêts et sommets. Partons d’abord à la découverte des 6 villages qui composent l’entité. Des navettes gratuites les relient. Saint-Bon, le village historique, Le Praz, avec son ambiance villageoise, son lac naturel et son tremplin de saut à ski, la Tania, à l’architecture moderne, Moriond, point de départ idéal vers de belles ballades dans les alpages, bercé par le son des tarines et le sifflement des marmottes, Courchevel 1850 et ces boutiques de luxe et le Village, avec l’Aquamotion.

Nous déjeunons à “La Table de mon Grand-Père” et partageons un délicieux vin d’Apremont, léger et frais à souhait. https://www.lespeupliers.com/la-table-de-mon-grand-pere

Le lac de la Rosière. ©Marc Sprengers

S’ensuit une promenade au bord du lac de la Rosière, plan d’eau artificiel aménagé en aire de loisirs. Ce site Nature 2000 fait penser à l’Ouest canadien.

Pour les amateurs de sensations fortes, il y a la via ferrata avec un itinéraire de 600 m aménagé dans la paroi rocheuse suspendue à 60 m de hauteur. Elle peut être parcourue dès l’âge de 8 ans. D’une durée de 2 heures, elle surplombe le lac. On peut également louer un kayak.

Le lac de la Rosière constitue le point de départ de nombreuses ballades, dont celle de la forêt de la Dent du Villard, au cours de laquelle vous croiserez peut-être un chamois ou un mouflon.

Parmi les randonnées possibles de faire en famille, en voici trois :

Cascade des poux. Au détour du lac de la Rosière, vous pourrez vous essayer à l’accrobranche ou vous restaurer au chalet. Il y a également des barbecues et des tables de pique-nique à proximité. Lac Merlet. Située au cœur même du Parc national de la Vanoise avec vue sur l’Aiguille du Fruit. Elle vous permettra d’atteindre le lac Merlet, connu pour être le lac le plus profond de la Vanoise. Profitez de vous restaurer dans un des deux refuges de l’itinéraire : le refuge des lacs Merlet ou au refuge du Grand Plan. Chemin du Paradis. Cette balade facile vous mènera à travers les rues du chef-lieu de Courchevel, le Praz en direction des Tremplins Olympiques de saut à ski. Découvrez ce village pittoresque en famille au milieu des sapins et des chalets typiques de Savoie.

D’autres idées d’activités en été sont des séances de yoga en pleine nature, le survol de la station pour ceux et celles qui veulent encore plus de hauteur, ou encore une descente en parapente, question d’atterrir, espérons-le, en douceur, voire pour les casse-cou dévaler le Bike Park en VTT.

Quant à nous, le lendemain nous prenons la remontée mécanique vers la Saulire (2 734 m). De là-haut, la vue embrasse les principaux sommets des 3 Vallées, de la Vanoise, des Écrins et du Mont Blanc.

Le déjeuner chez Catherine et Benoît, au restaurant “La Saulire”, à Courchevel 1850, nous conforte dans l’idée que la montagne en été est décidément une option à envisager sérieusement. L’accueil est chaleureux, à croire que même les commerçants prennent le temps de vivre… www.lasaulire.com

Découverte d’Aquamotion, le plus grand centre aqualudique de montagne en Europe. Nous avons pris des soins dans l’espace Aquawellness, un espace détente et relaxation. Service professionnel au top. https://aquamotion-courchevel.com

Un passage souterrain relie le centre aquatique à l’hôtel, où nous prenons l’apéro en terrasse. Mention spéciale pour Faustine, l’originalité de ses cocktails nous a tous bluffé. Dîner au Bistrot Manali en compagnie d’Aline Hudry, responsable communication. Autour d’un dernier verre de génépi, nous discutons à bâtons rompus sur l’avenir du tourisme en montagne, sur fond de réchauffement climatique. https://www.bistrot-manali.com

Pour notre dernier jour, ce cher Florent nous emmène vers les verts pâturages dans les montagnes environnantes à la rencontre… des vaches tarentaises. Le tout dans un décor de rêve, avec au loin le sommet enneigé du Mont Blanc. Courchevel en été, oui, sans modération. Ce ne sont pas les quelques marmottes présentes qui me démentiront.

la Tarentaise (ou Tarine, avec des cornes en forme de lyre) ©Marc Sprengers

L’AOP (Appelation d’Origine Protégée) Beaufort, se mérite.

Deux races de vaches sont sélectionnées : la Tarentaise (ou Tarine, avec des cornes en forme de lyre) et l’Abondance, des montagnardes adaptées au relief et au climat difficile.

La transformation quotidienne se fait à partir de lait cru et entier, ensuite caillage à l’aide de pressure naturelle, moulage et pressage du fromage dans une toile de lin et cercle en bois spécifique, enfin le saumurage et l’affinage.

Les cavistes apportent des soins réguliers à chaque meule de 40 kg chacune. Les meules sont frottées et retournées régulièrement afin de développer de multiples arômes et d’arriver à maturité. Bonne dégustation. www.fromage-beaufort.com

Renseignements pratiques :

- Séjour à l’Altis-Val Vert. Ambiance familiale. www.altisvalvert.com

- Le Festival du Film d’Angoulême est présent chaque année en septembre avec la projection de films francophones primés et des avant-premières.

- Plus de renseignements via www.mairie-brideslesbains.fr

- Mon coup de cœur : le Chalet l’Etagne. 5 chambres d’hôtes 4 épis avec espace détente, belle terrasse. Petit-déjeuner panoramique. Produits maison. Très bon accueil. www.chalet-etagne.fr

- Pour les pêcheurs : truites arc-en-ciel, Fario et saumons de fontaine vous attendent au lac de Praz. Permis obligatoire.

- Pour les gourmets et gourmands : La Fête des Fromages de Savoie – 1er et 2 juillet 2023. www.fromagesdesavoie.fr

- Pour les fans de la Petite Reine : la route du col de la Loze est exclusivement réservée aux vélos pour une ascension menant à 2 304 mètres. À noter impérativement, l’arrivée le mercredi 19 juillet 2023 de la 17e étape du Tour de France, Saint-Gervais – Courchevel (166 km). Vivre une arrivée de la Grande Boucle en montagne, une expérience à ne pas rater !

Plus d’informations via https://courchevel.com/fr