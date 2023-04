BTWIN E Fold 500 et E Fold 100 : Décathlon frappe fort avec ces deux vélos électriques pliables

Dans le monde des vélos électriques pliables, Décathlon vient de frapper fort. Ce n’est pas un, mais deux vélos pliables à assistance électrique, que le géant du sport a mis sur le marché récemment. Avec les BTWIN E Fold 500 et E Fold 100, on retient surtout le prix. 900 euros pour le Fold 100 et 1 100 euros pour le Fold 500. D’un point de vue esthétique, les deux modèles sont similaires. Des roues de 20 pouces, une batterie située à l’arrière et un moteur dans la roue arrière. Le système de pliage est très pratique et prend une place très raisonnable. Son système réduit grandement ses dimensions une fois actionné : 84 cm de long, 74,5 cm de haut et 46 cm de large – contre 145 x 113 x 64 cm lorsque déplié. Coté technique ce qui diffère entre les deux modèles, c’est le système de vitesse. Le Fold 100 n’a pas de passage de vitesse et apporte une autonomie de 35 km. Toujours sur le modèle Fold 100, pas de variation d’assistance, un seul mode et donc pas de possibilité d’aide en cas de côte ardue. Le Fold 500 est lui équipé d’un système Shimano à 6 vitesses et d’une autonomie de 50 km en mode Eco. Sur le mode BOOST, on parle de 30 km, ce qui est amplement suffisant, le mode normal quant à lui offre environ 40 km. À noter aussi c’est le couple qu’offrent ces deux vélos. Avec 35 Nm, il s’agit d’une assistance qui n’est pas optimale, surtout dans la version E Fold 100 qui sans passage de vitesse à la poignée, provoquera un peu de sueur au propriétaire. Coté taille, Décathlon annonce des possibilités pour les personnes entre 1,45m et 1,95. Cela semble attirant à première vue, espérons que la solidité pour la tige de selle soit performante. L’avantage c’est que la potence est elle aussi ajustable, ce qui permet de ne pas être couché sur son vélo.