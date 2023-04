Comment reconnaître ces femmes perverses narcissiques et s’en protéger ?

Alors que la perversion narcissique et la manipulation ont été largement abordées ces dernières années, la psychologue belge s’intéresse cette fois plus spécifiquement aux femmes qui présentent ce trouble de la personnalité. Dans ce livre, elle répond aux différentes questions à se poser pour mieux comprendre et se protéger des comportements destructeurs de la femme perverse narcissique, comme épouse, compagne, mère, collègue.

Pourquoi un livre sur les femmes perverses narcissiques ? Parce que la perversion narcissique est généralement associée plutôt aux hommes ?

En effet, la plupart du temps, on utilise ces termes comme s’il ne s’agissait que des hommes. Je pense qu’il y a une espèce de “tache aveugle” au niveau de la société qui correspond à un discours collectif selon lequel la femme, la mère, l’épouse… seraient systématiquement quelqu’un d’aimant. Mais non, pas nécessairement. En réalité, il existe des femmes et des mères qui ne sont pas aimantes. Et ça, c’est quelque chose qui reste encore tabou dans nos sociétés à cause du modèle patriarcal où certains clichés sur la femme persistent.

Le fait de ne pas être aimante est l’une des caractéristiques principales des femmes perverses narcissiques ?

Oui. Il y a une volonté de détruire chez les pervers narcissiques, hommes ou femmes. Pour une femme ou une mère qui voudrait détruire son enfant, c’est encore moins compréhensible et acceptable. Ces femmes peuvent orienter leur désir de destruction plus spécifiquement sur l’un de leurs enfants. Par exemple celui qu’elle ne pourra pas instrumentaliser parce qu’il a une plus forte personnalité.

Quelles sont les caractéristiques communes aux femmes et aux hommes pervers narcissiques ?

Dans la dimension narcissique, il y a le mépris, le sentiment de supériorité, le manque d’empathie, l’incapacité à être altruiste, à avoir de l’intérêt pour l’autre, pour ses besoins, ses désirs, ses émotions… Il y a l’incapacité à aimer, à prendre soin de l’autre, le double jeu, à la fois séducteur et persécuteur, destructeur. Ce sont des personnes qui soufflent le chaud et le froid. Dans la dimension perverse, il y a la jouissance à voir l’autre au plus bas, la maîtrise de l’art de savoir jusqu’où on peut aller pour détruire l’autre. L’incapacité à supporter le bonheur de l’autre. Ils ont toutes les techniques de manipulation pour mettre sous emprise et dominer. Ils recourent à la violence psychologique, verbale, physique, économique ou sexuelle pour maintenir cette emprise. Ils adoptent une attitude contrôlante et contrôlée. Ils s’adaptent très bien à l’autre pour donner une apparence parfaite et ne pas dévoiler leur face obscure. Ils fonctionnent dans le déni et le mensonge, refusent toute remise en question. Stratèges, ils visent le pouvoir sur l’autre comme seule valeur. Ils exploitent les ressources d’autrui.

Et quelles sont les caractéristiques propres aux femmes PN ?

Chez les femmes, tout cela est utilisé de façon moins apparente. Elles dominent de façon sournoise. Elles ont souvent recours à la victimisation, à l’inversion des rôles. Ces femmes PN vont se présenter en femmes fragiles, malades, pour susciter le désir de protection de l’homme. Elles jouent très bien la comédie des émotions ; elles peuvent pleurer sur commande pour obtenir ce qu’elles veulent. Elles vont donc aller vers des hommes sauveurs, qui veulent aider, protéger. Dans un premier temps, elles vont se présenter comme des femmes fragiles, qu’elles ne sont pas, mais dans un second temps, elles vont dominer ces hommes.

Comment savoir si l’on a effectivement affaire à un(e) PN ?

Il faut distinguer un trait de personnalité d’un trouble de la personnalité. Nous avons tous, à certains moments, un trait de PN, ce qui ne fait pas de nous des pervers narcissiques. Le PN est un trouble de la personnalité qui fonctionne 24 heures sur 24 sur ce mode-là. Ce sont des gens qui peuvent faire énormément de dégâts dans un couple, une famille, une entreprise.

Dans votre pratique clinique, vous voyez davantage les victimes que les personnes perverses narcissiques. Quels sont les principaux symptômes de ces personnes qui subissent la destruction ?

Le principal symptôme est le stress post-traumatique. Il se manifeste au-delà de la sortie de l’emprise. Au contact avec un PN, on vit un tel état de stress insupportable que l’on développe des symptômes physiques : transpiration, palpitations, douleurs, maux de tête, de ventre, insomnies, troubles alimentaires, addictions… On peut aussi avoir des symptômes cognitifs : le sentiment qu’on est nul, qu’on ne va pas y arriver, des ruminations anxieuses… Des symptômes comportementaux peuvent également apparaître comme le repli sur soi, la perception que le monde est dangereux… On peut avoir des troubles de la mémoire, de la concentration… On n’arrive plus à être performant parce que l’on n’a plus d’énergie. On est en burn-out. Il y a énormément de symptômes très invalidants.

Arrive-t-il aussi que des personnes perverses narcissiques consultent ?

Oui, si elles perdent l’emprise sur leur proie, a fortiori si elles avaient tout misé sur une seule proie. Ces personnes avaient un tel sentiment de toute-puissance, qu’elles n’imaginaient même pas que la proie puisse s’enfuir. À ce moment-là, oui, on peut entreprendre un processus thérapeutique. Cela dit, la plupart du temps, ces personnes sont dans le déni. Et là, on ne peut pas intervenir. Il est donc important de faire connaître cette pathologie pour que ces personnes n’aient plus autant de poids dans la société.

D’après le psychiatre français Dominique Barbier, auteur de “La fabrique de l’homme pervers”, le trouble de la personnalité perverse narcissique toucherait 20 à 30 % de la population française. Qu’en pensez-vous ?

C’est tout à fait imaginable parce que ces PN avancent masqués ; ils ont un double visage. C’est ça qui les rend dangereux. En apparence, ils sont parfaits, ils sont bien adaptés socialement. Contrairement aux narcissiques, ils ne se surestiment pas, ils ont une juste estime d’eux-mêmes, une bonne perception de leurs défauts et de leurs qualités, de leurs compétences et de leurs incompétences. Et donc, en général, ils réussissent très bien. On sous-estime leur nombre.

Par Christine Calonne, psychologue clinicienne à l'Université de Liège ©D.R.

Le profil de la femme PN

Dans son livre “Les pervers narcissiques, récits et témoignages”, Christine Calonne a défini un profil en 20 points. “Il est nécessaire de correspondre aux 20 points pour considérer avoir ce profil”, précise la psychologue.

Contrairement au commun de la population adoptant ponctuellement un trait ou un autre, la femme PN fonctionne 24h/24 sur ce mode-là :

1. Envahissement et vampirisation d’autrui

2. Absence d’empathie et froideur émotionnelle

3. Insatisfaction chronique

4. Dénigrement insidieux

5 Incapacité à aider, sauf pour intérêt

6. Isolement de la proie

7. Égocentrisme forcené

8. Culpabilisation d’autrui

9. Incapacité à s’excuser, sauf par stratégie

10. Déni

11. Double jeu (séduction/destruction)

12. Obsession de l’image sociale

13. Persuasion

14. Souffler le chaud et le froid

15. Maîtriser l’art de savoir jusqu’où aller dans la destruction de l’autre pour garder le pouvoir

16. Psychorigidité

17. Incapacité à supporter le bien-être, le bonheur, la joie d’autrui

18. Inversion des rôles

19. Messages paradoxaux

20. Soulagement morbide à voir l’autre au plus bas