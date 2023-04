Le hot yoga, ça vous chauffe ?

Néanmoins, il demeure une question à laquelle tous les novices devront répondre : quel type de yoga est fait pour moi ? Au total, ce sport se décline en neuf variétés qui se différencient par les positions, l’intensité et l’amplitude des mouvements. Hatha yoga, ashtanga yoga, kundalini yoga, power yoga, vinyasa yoga, nidra yoga, iyengar yoga, fly yoga et le dernier, mais pas des moindres, le hot yoga aussi appelé bikram yoga. Ce type de yoga tout particulier a attisé notre curiosité. Aussi, nous avons enfilé notre plus belle tenue de sport, non sans craindre un coup de chaud, pour nous essayer à cette pratique atypique. Et pour cause, le hot yoga se pratique dans un environnement comparable au sauna. Nous exagérons à peine, puisque la salle d’entraînement est chauffée entre 28 et 40 degrés. Non, le but n’est pas de souffrir pour le plaisir, mais plutôt de proposer un entraînement encore plus intense.

À lire aussi

Aussi surprenant que cela puisse paraître, la chaleur facilite considérablement la réalisation des positions. Pour cause, s’étirer avec des muscles chauds améliore leur souplesse et augmente l’amplitude de mouvement des articulations. Autrement dit, nous parvenons à réaliser plus en profondeur chaque mouvement, nous nous dépassons et les effets ressentis sont décuplés, il n’y a pas d’autre mot. Après une session de 60 minutes, vous aurez l’impression de vous être entraînés durant 90 minutes au moins. Et cette augmentation de la souplesse est loin d’être le seul avantage du hot yoga. Nous faisons le point.

Plus de calories brûlées

Qui dit chaleur, dit plus de transpiration et par conséquent plus de calories éliminées. Lors d’une séance de yoga classique, nous brûlons entre 180 et 460 calories en fonction de l’intensité, de la durée de l’exercice et de notre poids. Des quotas qui sont largement revus à la hausse dans le cas du hot yoga. Selon des chercheurs de l’université du Colorado, les femmes brûleraient environ 330 calories au cours d’une séance de 90 minutes, tandis que les hommes en brûleraient environ 460. Comment expliquer ce phénomène ? Tout simplement car notre corps est appelé à travailler plus dur pour réguler notre température.

Hot yoga ©Copyright (c) 2016 Southtownboy Studio/Shutterstock. No use without permission.

Amélioration de la masse osseuse

La densité osseuse diminue naturellement avec l’âge. Ce phénomène que l’on appelle ostéoporose est d’autant plus courant chez les femmes lors de la ménopause. Une affection dont la progression aurait tendance à ralentir avec la pratique du hot yoga, si on en croit une étude publiée en 2014 dans Scientific Research. Notamment grâce à une amélioration de la circulation et de la respiration.

Une peau de bébé

Une fois encore, le fait de transpirer n’apporte que du positif (dans ce cas de figure du moins). De fait, une forte transpiration améliore la circulation sanguine, ce qui augmente l’apport sanguin vers l’épiderme. Votre peau produira alors plus de collagène et sera considérablement plus hydratée. Autrement dit, vous aurez un teint éclatant après une séance de hot yoga et les signes de relâchement cutané liés à l’âge pourraient eux aussi s’estomper.

Une meilleure santé cardiaque

C’est un fait avéré et reconnu, la pratique régulière d’un sport d’endurance améliore de façon progressive le système cardiaque et respiratoire et nous permet de rester en bonne santé. Avec le hot yoga, notre cœur, nos poumons et nos muscles sont plus sollicités, ce qui stimule notre respiration et par conséquent notre fréquence cardiaque.

Un coup de boost

Grâce à une pratique régulière, vous constaterez que les techniques de respiration, l’immobilité et la chaleur de la pièce aideront davantage votre corps et votre esprit à se détendre. Une étude publiée en 2017 dans le Journal de la santé mentale corrobore d’ailleurs ce constat. De fait, les chercheurs ont observé que l’humeur et le niveau de stress s’étaient considérablement améliorés chez des adultes s’étant prêtés à l’exercice du hot yoga durant seize semaines. Voilà pourquoi ce sport est d’autant plus recommandé pour les personnes souffrant de dépression. Alors, convaincu ?

Ce qu’il faut savoir avant de se lancer

Débuter le hot yoga doit se faire progressivement, c’est essentiel. Dans un premier temps, vous ressentirez peut-être une sensation d’étouffement ou une fatigue soudaine, aussi il est très important d’apprendre à écouter votre organisme. Veillez donc à bien vous hydrater, avant, pendant et après la séance. Le mieux est d’ailleurs de ne pas manger dans les deux heures précédant l’exercice. N’hésitez pas à faire une pause si vous en ressentez le besoin et à demander l’aide de votre instructeur. Enfin, si vous êtes enceinte ou si vous souffrez de problèmes de tension, demandez l’avis de votre médecin avant de débuter.

Où réaliser le hot yoga ?

Nous avons eu l’occasion de nous essayer à cette nouvelle pratique chez Yoga Room. La chaîne possède cinq studios, quatre à Bruxelles (Woluwe-Saint-Pierre, Schaerbeek, Saint-Gilles et Uccle) et un à Waterloo. Bon à savoir, pas besoin d’avoir votre matériel, ici tout est mis à disposition des clients. Comptez 18 euros la séance ou 10 euros si vous optez pour la carte de dix cours à 158 euros.