Lady Amelia est la fille du 9e comte Spencer, frère de la défunte princesse de Galles. Elle est née de la première union de Charles Spencer avec le mannequin Victoria Lockwood. De ce mariage, qui a duré de 1989 à 1997, sont nés : lady Kitty (1990), les jumelles lady Amelia et lady Eliza (1992) et Louis, vicomte Althorp (1994).

Amelia est une petite fille lorsque ses parents déjà au bord du divorce, quittent la vaste demeure familiale du domaine d’Althorp dans le Northamptonshire où est inhumée la princesse Diana, pour s’installer au Cap en Afrique du Sud, loin de la pression médiatique.

Le comte Spencer s’est remarié à Caroline Freud en 2001 avec qui il a eu deux autres enfants, puis avec Karen Villeneuve qui lui a donné une fille prénommée Charlotte Diana en 2012. Les relations entre le comte Spencer et ses filles sont depuis assez tendues.

Le trio des sœurs Spencer et leur frère, le séduisant Louis, ont à chaque fois attiré l’attention des médias lors de leur assistance aux mariages de leurs cousins les princes William et Harry.

À l’été 2021, le comte Spencer n’avait pas assisté au mariage de lady Kitty avec l’homme d’affaires Michael Lewis de 32 ans son aîné, célébré au cours de trois jours de fêtes somptueuses à Rome et sa région. La raison avancée était un problème de dos. Les différents stylismes de lady Kitty étaient signés par les couturiers italiens Dolce & Gabbana dont elle est l’image.

Amelia et Eliza Spencer qui vivent désormais une grande partie de l’année à Londres, ont suivi cette même voie, assistant – la plupart du temps en duo – aux défilés de mode et étant choisies par des maisons de luxe dont le joaillier Chopard pour des campagnes publicitaires ou invitées à des événements internationaux comme le Festival de Cannes.

Lady Amelia avait indiqué que son père lui avait proposé de se marier au domaine d’Althorp, mais finalement c’est le 21 mars dernier qu’elle s’est unie à Greg Mallett dans les vignobles de Quoin Rock près du Cap en Afrique du Sud. Seuls les parents proches dont sa mère, ses sœurs, son frère et demi-frère étaient présents. L’exclusivité des photos de la cérémonie a été donnée au magazine britannique “Hello !”. Une fois de plus, Charles Spencer n’a pas fait le voyage et ne s’est pas exprimé sur le sujet. C’est Samuel Aitken, demi-frère de la mariée qui l’a conduite à l’autel.

La mariée portait une robe en dentelle de l’Atelier Versace rebrodée de cristaux Swarovski, soulignant sa fine silhouette, avec une traîne. En revanche pas de diadème Spencer qui avait été coiffé par sa tante la princesse Diana lors de son mariage en 1981.

Comme il l’explique dans ses Mémoires, le prince Harry est resté très proches de ses oncle et tantes Spencer, mais il n’est pas fait mention qu’il ait fait le déplacement de Los Angeles au Cap pour l’occasion.