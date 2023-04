Les objets ont une histoire : le sac à main était réservé aux esclaves

Au Moyen Âge (période qui s’étend entre le Ve et le XVe siècle), la mode féminine commence lentement mais sûrement à adopter le sac à main, qui se présente alors sous la forme d’une petite bourse attachée à la ceinture. Progressivement, elle est personnalisée avec des broderies et des pierres précieuses et devient un symbole d’appartenance sociale. Les hommes, eux, portent également une bourse, mais celle-ci ne contient que de l’argent. Ce n’est qu’au XIe siècle que le mot sac fait son apparition, il vient de l’hébreu “sak” qui désigne une étoffe assez grossière faite de poils de chèvre et avec laquelle des sacs étaient fabriqués.

Mais à l’époque de la Renaissance, le sac à main est littéralement massacré par les larges poches que les femmes portent dans leurs tenues. La femme de l’époque souhaite se déplacer avec les deux mains libres, elle ne veut plus s’encombrer d’un sac à main. Et celui-ci disparaît dans les oubliettes de la mode. Sous Napoléon, le sac à main remet le nez à la fenêtre dès 1804, profitant de la belle mort des larges poches que les femmes ont délaissées au profit de robes plus près du corps et plus élégantes. Les femmes n’ont plus de poches, que faire, dès lors, de leurs petits objets indispensables ? Les mettre dans un sac à main bien évidemment. Dans un premier temps, ce sac est assez petit, il se présente sous la forme d’une pochette fabriquée avec un système de fils croisés. Le réticule est ainsi né. Son nom vient du latin “reticulum” (réseau de petites mailles). Mais à son apparition, la presse de l’époque se moque joyeusement et lui donne le surnom de “ridicule” parce que, selon certains, il met en évidence ce qui doit être caché…

Très vite, le sac à main épouse toutes les formes, Il est rond, carré, rectangulaire. Il est complété par de la soie, des perles, des chaînettes ou encore des pompons. L’imagination des fabricants est sans limite. Et vers 1860, le cuir est quasi systématiquement utilisé à la place du tissu. Drôlement aidé, il faut le dire par l’essor des voyages et l’éclosion de l’industrie du bagage. Alors que le réticule était léger et fragile, le sac à main en cuir est solide et rassurant. 1914, la Grande Guerre éclate et le cuir se fait rare. Les fabricants ne jettent pas l’éponge pour autant et ils utilisent alors des peaux de reptiles et des fourrures. Pour décorer ces nouveaux sacs, les plumes font fureur. Et lors de la Deuxième Guerre mondiale, toujours faute de cuir, le tissu retrouve sa gloire. Le sac à main poursuit ensuite son chemin en retrouvant le cuir, mais en ne délaissant pas pour autant les tissus et bien plus tard le nylon et la matière plastique. En 1955, Coco Chanel lance la mode de la bandoulière. Et en 1956, Hermès crée le sac le plus connu au monde, le Kelly d’Hermès. Pourquoi Kelly. Parce que Grace Kelly, devenue princesse de Monaco par son mariage avec Rainier III, porta ce célèbre sac à courroie sur son ventre pour cacher sa grossesse (la future Caroline de Monaco). Ce sac est aujourd’hui commercialisé à partir de 3 500 €, mais un exemplaire a été mis en vente en novembre 2022 à 200 000 €…

Les sacs des stars marquent alors leur temps. En 1964, le sac Jackie Kennedy de Gucci, le Birkin en 1984 à nouveau dessiné par Hermès et le Lady Di de Dior en 1985. Et les prix de certaines pièces donnent le tournis : un Chanel avec des diamants et de l’or a été proposé à 235 000 € et un Birkin à 100 000 €…

Avec des prix relativement élevés mais pas comparables, l’entreprise de maroquinerie de luxe Delvaux, fondée à Bruxelles en 1829 par Charles Delvaux, et qui a conçu plus de 3 000 modèles de sacs depuis sa création, défend parfaitement l’image de notre pays dans le secteur. Quant au sac à main pour homme, il était très populaire dans les années 1970, mais, de nos jours, se fait bien rare…