L’Unimog fête ses 75 ans

Sur le terrain de la société Erhard&Söhne à Schwäbisch Gmünd, une équipe motivée a conçu et testé à partir de 1946 les premiers prototypes d’un petit véhicule industriel et utilitaire léger, maniable, tout-terrain sous l’abréviation “Unimog”, qui provient du nom de ce projet allemand “Universal-Motor-Gerät für die Landwirtschaft” (appareil à moteur universel destiné à l’agriculture).

Cet engin motorisé qui devait être supérieur aux tracteurs agricoles de l’époque est un hybride, car il combine les caractéristiques d’un camion avec celui d’un tracteur agricole (moteur de camionnette, quatre roues motrices, capacité de franchissement, voie entre les roues correspondant à un multiple entre deux sillons de pieds de pommes de terre).

Lancement de l’Unimog Boehringer.

Au terme de la phase de développement, les ingénieurs ont obtenu un véhicule avec transmission intégrale, blocages de différentiel et essieux portiques, conforme à toutes les exigences en matière de forces de traction et de puissance de transport, et une vitesse de 50 km/h. En outre, il était possible de monter des outils rapportés sur tous les côtés – un avantage décisif par rapport au tracteur classique, qui n’offrait cette possibilité qu’au niveau de la partie arrière.

Six prototypes sont assemblés en 1947 et un an plus tard, l’Unimog est présenté pour la première fois à un public spécialisé lors du salon de la société allemande de l’agriculture à Francfort. Il y a rencontré un franc succès, notamment en raison de ses excellentes caractéristiques de conduite en tout-terrain et sur route, de sa simplicité d’utilisation et de sa grande polyvalence. La fabrication de série débute ainsi dans l’usine des frères Boehringer à Göppingen, qui avaient déjà fourni des pièces coulées pour les prototypes.

Le signe distinctif de la toute première production d’Unimog, qui a été produite à environ 600 exemplaires, est le logo en forme de tête d’aurochs. Aujourd’hui encore, il existe environ 120 modèles de l’Unimog Boehringer de cette époque, beaucoup sont même encore en état de rouler.

Rachat par Mercedes

Mais face à la demande croissante, les capacités de production des Boehringer n’étaient plus suffisantes. Un contrat de reprise a été conclu avec Daimler-Benz et la production a finalement débuté en 1951 dans l’usine Mercedes pour camions de Gaggenau. Quelques rares modifications sur le véhicule ont permis d’augmenter considérablement le nombre de véhicules quittant les chaînes de montage grâce à des processus de fabrication rationnels.

Depuis, bien d’autres utilisations de l’Unimog ont vite fait leur apparition, comme véhicule pour les pompiers, de chantier, dans les aéroports, le métro, les réseaux de tram, véhicules d’intervention sur rails ou de dépannage.

Depuis septante-cinq ans, cette marque devenue un nom commun est synonyme de petit camion tout-terrain, passant partout, prêt à tout, robuste et fiable, démarrant au quart de tour pour qui nul terrain n’est infranchissable.