Comme les autres parties du jardin, la pelouse demande certains “soins” de base pour rester à son top niveau durant de nombreuses années. Néanmoins, comme les plantes vivaces, elle finit par dégénérer et là, il faut agir sans tarder.

Herbes indésirables et mousses : un casse-tête ?

Par le passé, les herbicides sélectifs pour pelouse étaient largement utilisés par les jardiniers. Ils sont maintenant interdits et c’est une excellente chose parce que leur nocivité était évidente. Une pelouse qui est en pleine forme, une pelouse dense laisse peu de place aux indésirables. Et puis, est-ce vraiment gênant de voir quelques fleurs sauvages coloniser le gazon ? Absolument pas ! Nous devons apprendre à regarder la pelouse avec un autre œil puisque cette dernière peut être intéressante pour la biodiversité : il suffit de regarder le nombre important d’insectes qui butinent bugles, pâquerettes, pissenlits et autres trèfles. Les mousses sont très souvent le signal d’un sol qui est tassé, qui ne respire plus. Dans un sol compact, les racines des “herbes” se développent mal, voire dépérissent. Attention : la présence de mousses ne signifie pas toujours, loin de là, que votre terre est acide ! Une petite analyse de sol vous en dira un peu plus.

Faut-il nourrir le gazon et quand ?

En hiver, le gazon est au repos, mais dès les beaux jours, il redémarre. Début avril, et nous y sommes, il est temps de faire une première application d’un engrais organique pour nourrir la pelouse avant l’arrivée des premières chaleurs. Il est nécessaire de la fortifier. En fin d’été, éprouvé, le gazon a besoin là aussi de nourriture pour affronter la mauvaise saison. Si votre gazon n’est pas en si mauvaise forme que cela, vous pouvez aussi simplement pratiquer un terreautage. Pour ce faire, il suffit d’épandre du terreau ou du compost parfaitement décomposé comme vous le faites pour un engrais, de manière uniforme.

Qu’est-ce qu’un gazon de regarnissage ?

Des zones partiellement ou complètement dégarnies peuvent apparaître dans la pelouse. En travaillant le sol en surface, en apportant du terreau et en y semant un mélange dit “de regarnissage”, vous allez pouvoir reverdir ces endroits inesthétiques. Facile et efficace.

Les pervenches ©stock.adobe.com

La plante de la semaine : bleu pervenche

Les plantes couvre-sol capables de croître dans des endroits ombragés du jardin ne sont pas légion. Les pervenches (Vinca) font partie de ces trésors qui rendront de bien grands services. La petite pervenche (Vinca minor) ne dépasse guère 20 cm de hauteur et est très tapissante puisqu’un pied peut couvrir une surface de 1 m² assez rapidement. Ses feuilles sont petites et d’un beau vert foncé luisant tandis que ses fleurs sont bleu… pervenche. Il en existe différentes formes : “Variegata” avec ses feuilles panachées, “Atropurpurea” dont les fleurs sont d’un pourpre profond, “Alba” aux fleurs blanches, la superbe “Illumination” aux lumineuses feuilles panachées de jaune et “Gertrude Jekyll” d’un blanc pur. La grande pervenche (Vinca major) est nettement plus vigoureuse et atteint 30-35 cm de hauteur. Ses feuilles sont aussi plus grandes que celles de la petite pervenche, de même d’ailleurs que les fleurs. Elle peut aussi s’étaler sur plus d’un mètre dans tous les sens. La forme “Variegata” présente des feuilles vert pâle marginées de blanc crème. Les petites pervenches fleurissent de mars à mai tandis que les grandes sont un peu plus tardives, d’avril à juin. Si la meilleure période de plantation se situe en septembre-octobre, il est encore tout à fait possible d’installer ces plantes en mars-avril. L’entretien ? Il est extrêmement limité : pas de maladie, très peu de ravageurs.

Le corbeau freux ©stock.adobe.com

Les petites bêtes du jardin : le corbeau freux

Ce grand oiseau ressemble à la corneille noire et pourtant il est très différent, notamment dans son comportement. Le corbeau freux (Corvus frugilegus) mesure 45-50 cm de longueur pour une envergure variant entre 85 et 95 cm. Ce n’est vraiment pas un petit oiseau. Son plumage est complètement noir avec, dans un rayon de soleil, des reflets violacés. Ce qui est aussi très caractéristique de l’espèce, c’est son bec qui est long, pointu et de couleur grise. Notons également cette partie de peau nue à la base du bec. Le corbeau freux est un oiseau grégaire qui niche en colonies, des colonies appelées corbeautières. Ces rassemblements peuvent comporter de quelques dizaines de nids à plusieurs milliers ! Le nid du corbeau freux est toujours construit au sommet d’un peuplement de grands arbres. C’est le mâle qui choisit l’emplacement du futur nid et commence sa construction, la femelle le rejoint par la suite et poursuit avec lui le travail. Le nid est composé de petites branches récoltées au sol ou dans les arbres. Le tout est “cimenté” avec de la boue. En règle générale, les corbeautières sont occupées chaque année, parfois après quelques réparations. Dès mars-avril, la femelle pond de 2 à 6 œufs vert clair tachés de brun ou de gris qu’elle couve 15 à 18 jours. Les jeunes prennent leur envol environ 35 jours après l’éclosion. Le corbeau freux se nourrit de larves, de coléoptères et de chenilles, mais aussi de graines et parfois de charognes.

Les endives ©stock.adobe.com

Le saviez-vous ?

Les endives frisées et les scaroles se taillent la part du lion dans nos potagers loin devant les “Chioggia”, les “de Vérone” et les chicorées “Witloof” connues aussi sous le nom de chicons. Cette chicorée, à la culture assez simple contrairement à ce que pensent beaucoup de jardiniers, déteste par-dessus tout les sols récemment fumés. Par conséquent, vous lui réserverez une parcelle n’ayant pas reçu de fumure depuis au minimum trois ans. Saviez-vous que les premiers chicons ont été apportés au marché de Bruxelles en 1846 ? La culture des chicons est une des grandes spécialités de notre pays et cette culture peut se faire avec ou sans forçage, avec ou sans terre de couverture.