Laurent et Claire de Belgique: déjà 20 ans de mariage

Les fiançailles en présence de la famille royale, avaient été annoncées dans les serres de Laeken le 19 décembre 2002. Claire et Laurent expliquèrent avoir entamé une conversation en faisant la vaisselle à l’issue d’un dîner chez des amis !

Leur mariage civil se déroula en l’hôtel de Ville de Bruxelles et la cérémonie religieuse en la cathédrale des Saints Michel et Gudule, même lieux que pour Philippe et Mathilde en décembre 1999. Claire Coombs portait une création d’Edouard Vermeulen pour Natan et un diadème de diamants offert par ses beaux-parents le roi Albert II et la reine Paola. La cérémonie avait été ponctuée par l’intervention remarquée du Père Gilbert qui avait arraché des larmes au prince Laurent. Le lendemain, une messe fut célébrée dans le quartier des Marolles, ouverte au public comme y tenaient tout particulièrement les jeunes mariés.

La princesse Claire a depuis toujours fait l’unanimité que ce soit auprès de sa royale belle-fille (elle a été choisie pour être la marraine de la princesse Éléonore) que dans l’opinion publique. Comme le déclarait un jour sa belle-sœur la princesse Astrid “Avec Claire, c’est clair”. En 2004, comme bonne citoyenne, elle se retrouva assesseur dans un bureau de vote de Tervuren.

De cette union sont nés la princesse Louise (2004) et les jumeaux les princes Nicolas et Aymeric (2005). La famille est installée à la Villa Clémentine à Tervuren, une première pour un membre de la famille royale.

Dans un premier temps, la princesse accomplissait des engagements officiels, sous l’aile protectrice de la reine Paola qui n’a jamais caché sa grande sympathie pour Claire. Mais au fil du temps et des tensions nées de la perception de la liste civile du prince et de sa mise au pas par le Premier Ministre Charles Michel, ses apparitions sont devenues plus rares. La princesse a aussi souffert d’une maladie dévoilée plus tard par son époux.

Si elle affiche toujours un lumineux sourire, se montrant très accessible lors de ses visites de terrain notamment les rénovations de logements sociaux de “Renovassistance” qu’elle parraine, la princesse Claire sait aussi montrer ses griffes pour défendre celui qu’elle aime et protéger leurs enfants. On se souviendra de sa prise de parole inattendue lors de l’inauguration d’un dispositif pour accueillir des sans-abri et leur animal de compagnie. La presse entendait questionner le prince Laurent sur des déclarations d’une présentatrice flamande qui faisait état de maltraitance au temps de leur relation. La princesse Claire, furieuse, avait lâché “Ca suffit”.

Tout comme la famille de la reine Mathilde, celle de la princesse Claire a toujours cultivé une discrétion extrême. Au sein du Gotha, on connaît les relations étroites de Laurent et Claire avec le prince Charles et la princesse Camilla de Bourbon-Deux-Siciles, duc et duchesse de Castro. Ils ont aussi toujours entretenu des relations proches avec la princesse Delphine avant que la reconnaissance officielle de sa filiation.

Fidèle au couturier Edouard Vermeulen, la princesse avait aussi mis à quelques reprises lors de la fête nationale de jeunes couturiers belges à l’honneur. Ses apparitions publiques sont désormais rares mais la princesse répond toujours à l’appel lorsqu’il s’agit de représenter la reine Paola.

Souhaitons d’heureuses noces de porcelaine au prince Laurent et à la princesse Claire.