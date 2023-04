Comment cultiver un potager sur son balcon ? Les conseils de notre expert

Avant de nous lancer dans l’aventure potagère sur un balcon, il est conseillé de se renseigner avec précision pour savoir si nous pouvons installer de grands pots sur cet espace. Certaines exigences urbanistiques sont parfois de mise comme le type de matériau ou encore la couleur des pots et des bacs.

Bien mesurer notre balcon

Avant de nous rendre dans une jardinerie ou un magasin de bricolage, il est primordial de bien mesurer notre balcon et de réfléchir au type de contenant que nous aimerons. Attention, si l’esthétique est certes importante, la fonctionnalité l’est encore davantage. Les pots et jardinières en terre cuite restent de grands classiques, des indémodables. Conseil : n’achetons que de la terre cuite bien résistante au gel. Il faudra aussi éviter autant que possible la multiplication des petits contenants car cela fait vite fouillis et puis les petits pots s’échauffent vite ce qui provoque un dessèchement du terreau assez rapide. Les pots et jardinières en plastique ont l’avantage d’être légers et donc faciles à déplacer. Ils ne demandent quasiment pas d’entretien et existent en de nombreux coloris. Mais cela reste du plastique… La gamme des bacs en bois n’est pas très vaste d’autant que la demande est encore très peu importante bien qu’en constante augmentation. Choisissons du bois de chêne, de châtaignier, de hêtre ou de sapin puisque ces bois ont une vie assez longue, d’autant plus longue si nous les badigeonnons annuellement avec de l’huile de lin. Les pots et bacs en polyester sont aussi intéressants pour leur solidité et leur légèreté. À éviter les pots en zinc qui deviennent de vraies fournaises lorsqu’ils sont installés au soleil !

Choisissons un excellent terreau pour potager

Il ne sert à rien de choisir un terreau bas de gamme car les mauvaises surprises seront très souvent au rendez-vous. Optons pour un excellent terreau pour potager, de nombreuses firmes proposent ce substrat. N’oublions pas non plus de prévoir du drainage dans nos pots et bacs. Il est conseillé de placer une couche de 3-5 cm de pierre de lave ou de billes d’argile au fond des contenants. Enfin, afin de cultiver quelques légumes qui adorent la chaleur (tomates naines, poivrons, piments…), ajoutons 10 % de pierre de lave au substrat ; nous serons surpris du résultat.

Le grand plantain ou plantain des oiseaux (Plantago major) ©stock.adobe.com

La plante de la semaine : le grand plantain

Le grand plantain ou plantain des oiseaux (Plantago major) est une vivace indigène assez courante dans nos régions. Encore trop souvent considérée comme une “mauvaise herbe” par nombres jardiniers, cette espèce ne dépasse guère les 40 à 60 cm et peut avoir un port assez variable, de prostré à dressé. Les feuilles sont basales et disposées en rosette. D’un vert assez foncé, ces feuilles sont quasiment “élastiques” et donc capables de résister à un piétinement assez intense, ce qui est une adaptation remarquable du végétal. Un sol compact ne lui fait pas peur et elle est capable de s’y développer sans le moindre problème, c’est d’ailleurs une excellente plante bio-indicatrice d’un sol lourd, mal aéré. La floraison n’est pas du tout spectaculaire : c’est une tige sans feuille portant à son sommet un épi de forme cylindrique. C’est probablement à cause de cet aspect quelque peu bizarre qu’on surnomme parfois la plante “queue-de-rat”. Mais cette plante sauvage apparemment anodine a bien des atouts. Ses jeunes feuilles peuvent être mangées en salade tandis qu’écrasées elles ont des propriétés cicatrisantes surprenantes. Comme les feuilles contiennent du mucilage, elles seront efficaces contre la toux. La recette ? 1,5 gr de feuilles séchées dans 150 ml d’eau bouillante pendant ¼ h. En cas de bronchite, 3-4 tasses par jour et les effets se feront ressentir sans tarder.

La limace tigrée ©stock.adobe.com

Les petites bêtes du jardin : la limace tigrée

Les limaces, petites ou grosses, ont une très mauvaise réputation dans le monde des jardiniers. Il est vrai qu’il n’est jamais agréable de voir ses jeunes laitues ou ses hostas dévorés en une nuit. Mais dans ce monde des limaces, il en est une qui mérite toute notre attention : la limace tigrée ou limace léopard (Limax maximus). Cette espèce peut atteindre 20 cm de longueur, ce qui est assez impressionnant par rapport à la redoutable petite limace noire qui ne mesure que quelques centimètres. Le corps des jeunes limaces tigrées est parcouru de rayures et des taches très visibles et, même si elles ont tendance à s’estomper chez les individus adultes, elles restent facilement repérables. Ces taches et rayures sont de couleur noire sur un corps brun à brun-gris. Comme la majorité des limaces, la limace tigrée n’est pas visible la journée, sauf par temps très humide. En période de sécheresse, elle se cache sous une pierre, une souche ou carrément enfouie sous terre. Que mange la limace tigrée ? Elle est omnivore mais elle se délecte surtout de champignons et notamment de ceux qui sont responsables du mildiou ou de l’oïdium et donc ralentissent la propagation de ces maladies. Et ce n’est pas tout : la limace tigrée dévore aussi les limaces, mortes ou vivantes. Très rapide (pour une limace), elle peut parcourir 15 cm par minute et ainsi traquer les autres limaces du jardin. Une belle alliée du jardinier !