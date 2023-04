Gabriele Thyssen : le parcours sentimental d’une ex-princesse et ex-Bégum

Née en 1963 à Frankfurt-Am-Main, Gabriele Homey est la fille de Helmut Homey et de Renate Henne; mère et fille se ressemblent comme deux gouttes d’eau. Lors du remariage de sa mère avec Bodo Thyssen, elle choisit de changer de nom de famille et devient Gabriele Thyssen. Elle suit un brillant parcours scolaire au sein des meilleurs établissements d’abord au château de Salem (où le duc d’Edimbourg fut pensionnaire) puis à l’école des Roches en Normandie. Elle a ensuite étudié le droit aux universités de Munich et de Cologne. Elle décroche un doctorat en droit international avec mention. Elle intègre, après, une grande chaîne hôtelière en Autriche puis un cabinet de droit commercial. Polyglotte, elle devient consultante auprès de l’Unesco à Paris pour des questions liées à la condition féminine.

Gabriele va entrer dans le cercle des familles princières en épousant le 24 mai 1991 à Munich le prince Karl Emich de Leiningen, fils aîné du prince Emich de Leningen, chef de la famille princière. Le prince âgé de 40 ans est veuf depuis deux ans de la princesse Margarita de Hohenlohe-Oehringen, décédée dans un accident de voiture, et père d’une petite Cecilie née en 1988. Le mariage religieux est célébré le 15 juin 1991 à Venise en l’absence de la famille princière qui désapprouve cette union. Le prince devient chef de famille quelques mois plus tard à la mort de son père mais ce rang lui est contesté par son frère cadet Andreas marié à la princesse Alexandra de Hanovre, sœur du prince Ernst August. Avant de mourir, son père l’avait, par ailleurs, déshérité même s’il gagnera finalement devant les tribunaux. La princesse Gabriele devient une personnalité suivie par la presse people allemande, exerçant à la perfection son rôle de maîtresse maison dans le vaste château d’Amorbach, recevant des hôtes de prestige dont le roi Juan Carlos d’Espagne.

En 1992, la princesse Theresa voit le jour. En mars 1998, à la surprise générale dont celle de leur entourage, le prince et la princesse de Leiningen divorcent. Gabriele qui se fait alors appeler “de Leiningen” ce que conteste son ex-époux, part s’installer à Paris. Le 30 mai 1998, nouvelle annonce inattendue : le remariage de l’Aga Khan, chef spirituel des Ismaéliens et l’une des plus grandes fortunes de la planète, le 30 mai 1998. Quelques jours plus tôt, elle s’est convertie à l’islam et devient la Begum Inaara. L’Aga Khan avait divorcé avec fracas de la princesse Salima, mère de ses trois enfants.

La vie de l’Aga Khan et de la Begum se déroule entre la région parisienne, la Sardaigne, la Suisse et de fréquents voyages pour superviser les investissements dans le domaine de la santé, de l’éducation et de la culture de la Fondation Aga Khan. Le 7 mars 2000, la Begum donne naissance au prince Aly Mohammed Aga Khan.

On aperçoit le couple lors des grandes courses hippiques à Chantilly et Longchamps, au mariage de Willem-Alexander et Maxima des Pays-Bas en 2002, au mariage de Laurent et Claire de Belgique en 2003 à Bruxelles,…

La Begum Inaara est très impliquée au niveau caritatif, notamment en ce qui concerne les microcrédits en Asie. En 2002, elle devient présidente d’honneur de la Focus Humanitarian Assistance qui apporte de l’aide lors de catastrophes naturelles aux populations d’Afrique et d’Asie. Elle prend part aussi activement aux différents projets développés par l’Aga Khan Development Network. Elle a aussi créé l’organisation “SOS Projects for People and Animals” qui permet aux enfants malades d’être accompagnés au cours de leur traitement par un animal de compagnie.

En octobre 2004, la séparation de l’Aga Khan et de la Bégum Inaara est annoncée. Devenue princesse Inaara Aga Khan, elle part s’installer en Angleterre, avec son fils. Il filtre peu de choses sur les termes de la séparation durant plusieurs années avant que le divorce ne soit porté devant les tribunaux. On apprend alors que la Bégum avait engagé un détective privé, soupçonnant son époux d’infidélité et avait découvert une relation extra-conjugale de celui-ci avec l’hôtesse de l’air de leur jet privé !

Après une longue bataille juridique, la cour d’appel d’Amiens condamne l’Aga Khan à lui verser la somme de 60 millions d’euros au lieu de 12 millions en première instance. L’Aga Khan décide d’aller en Cassation. Les avocats de la princesse craignent que l’Aga Khan essaye par tous les moyens de dissimuler la véritable étendue de sa fortune pour ne pas payer son épouse. Finalement, après dix ans de bataille devant les tribunaux, l’Aga Khan et la princesse Inaara arrivent à un accord financier : elle recevra la somme de 50 millions £ et conserve ses nombreuses et somptueuses parures qu’elle mettra aux enchères.

Redevenue Gabriele de Leiningen, puis, après contestation de son ex-époux, Gabriele Thyssen, elle continue à assister aux mondanités en Allemagne et en Autriche. En 2019, elle s’affichait au festival de Salzbourg avec Jurgen Kellerhals, héritier de l’empire “Media Markt”. Wolfgang Porsche sera-t-il son futur époux ? L’avenir nous le dira.