Après la Seconde Guerre mondiale, Nobels-Peelman était l’une des principales entreprises de construction métallique de Belgique. Ayant réalisé la construction partielle de l’Atomium (mât central et sphère centrale et supérieure), l’infrastructure portuaire de Zeebrugge, le viaduc Charlemagne de Dinant, celui de Vilvorde dont on va commencer la rénovation et le toit du Sportpaleis d’Anvers.

À la fin des années 1970, environ 1 000 personnes étaient employées. En 1980, l’entreprise rencontre de sérieux problèmes du fait qu’un certain nombre d’investissements imprudents ont mal tourné, l’entreprise a subi une perte financière substantielle. En mars 1982, sous l’impulsion de la Générale de Banque, une nouvelle direction est nommée. Le 9 juin 1982, le Gouvernement flamand s’engage à mener une opération de sauvetage. Cependant, il a fallu attendre la fin de 1982 pour que ce Gouvernement puisse concrétiser son plan de sauvetage. Mais toute aide est venue trop tard. L’entreprise n’a pas pu garder la tête hors de l’eau et a été mise en liquidation en 1983.

Le viaduc amovible, jadis un must à Bruxelles

Bruxelles fût éventrée de 1960 à 1980, transformée en Emmental (et non en Gruyère) pour la construction de tunnels routiers et de métro. Au-dessus de chaque grand chantier impliquant également le creusement d’infrastructures souterraines, on fit dévier le trafic routier sur des viaducs amovibles : comme à Simonis, Sainctelette, Mérode, Montgomery, Porte d’Anvers, Jacqmain, Van Praet et même sur le Ring au Carrefour Leonard.

C’était une grande fierté belge de pouvoir assembler un viaduc temporaire en métal tel un grand Meccano, en moins de 24 heures, permettant d’écouler en toute fluidité la circulation routière sans répercussion sur les chantiers de génie civil.

Suite à la faillite de Nobels-Peelman, tous les morceaux de ces viaducs amovibles se trouvaient inutilisés. Lors de la démolition du viaduc en béton de l’Expo 58 menant vers la Basilique et du démantèlement du viaduc temporaire de la Place Simonis, en 1984, le Ministre des Travaux Publics Louis Olivier a offert des morceaux de viaducs métalliques à Bangkok, en Thaïlande. Là-bas, ces morceaux furent remontés du 22 au 24 avril 1988 en moins de 60 heures sur la célèbre allée Rama IV pour former le célèbre “Thai-Belgian Bridge” de la capitale thaïlandaise.

Ceci met fin à une rumeur persistante qui prétend que ce serait le viaduc en béton de l’Expo 58 qui aurait été reconstruit à Bangkok, le viaduc en béton a bien été totalement démoli.

Si on cherche bien, près de Reyers, dans un bois sauvage né des terres d’excavations des chantiers d’autoroute, séparant la fin de l’autoroute E.40 de la rue Colonel Bourg, se cachent toujours entre les bouleaux et les ronces, des restes intacts de poutrelles, arches et bandes de circulation d’un viaduc amovible temporaire “Nobels-Peelman” qui faisait la renommée autoroutière de la Belgique et la fierté de Bruxelles : surpasser les obstacles en les surplombant.

Dans la Nijverheidsstraat à Sint-Niklaas se trouve un monument dédié aux nombreux employés de l’ancien fleuron métallurgique Nobels-Peelman.