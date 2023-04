Souvenirs, itinéraire du cortège, invités de marque : la frénésie monte à l’approche du Couronnement de Charles III

L’itinéraire emprunté par le souverain a aussi été communiqué. Il est bien plus restreint que celui du couronnement de la reine Elizabeth II en 1953, choix certainement aussi dicté par la volonté de réduire la durée de la cérémonie. Le couple royal quittera Buckingham pour l’abbaye de Westminster à bord du carrosse d’État du Jubilé de diamant – climatisé – empruntant le Mall jusqu’au croisement avec Trafalgar square avant de se diriger vers Whitehall.

Celui d’Elizabeth II l’avait menée vers Hyde Park, Marble Arch, Oxford Circus avant de rejoindre Trafalgar Square puis Whitehall. Deux kilomètres et demi en deux heures ce qui avait été un supplice pour la reine à bord du carrosse d’État en or qui lui ne sera utilisé – faute de comfort – qu’au retour par Charles et Camilla.

En ce qui concerne les pages du roi et de la reine, la Cour a fait savoir que ceux du souverain seront son petit-fils le prince George de Galles, Lord Oliver Cholmondeley – son père fut Lord Grand Chambellan jusqu’en septembre dernier et la famille est amie avec le couple de Galles –, Nicolas Barclay – petit-fils de Sarah Troughton, cousine de Charles et Camilla dont elle a été nommée dame de compagnie, son grand-père maternel était l’un des frères de la reine mère –, et Ralph Tollemache, fils d’Edward Tollemache, l’un des filleuls du souverain. Pour la reine Camilla : ses petits-fils Gus et Louis Lopes, et Freddy Parker-Bowles ainsi que son petit-neveu Arthur Elliot, petit-fils de sa sœur Annabel.

On trouve des souvenirs du couronnement pour toutes les bourses. Les magasins Mark&Spencer commercialisent une boîte de biscuits à 5 £. Les boutiques royales ne sont pas en reste et celle de Highgrove, résidence de campagne de Charles III, propose des mugs à… 24 £.

Du côté de la présence des familles royales sont annoncés : le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia de Suède, le prince héritier Frederik et la princesse héritière Mary de Danemark (la reine se remet d’une opération au dos), le roi Harald et la reine Sonja de Norvège, le roi Philippe et la reine Mathilde, le roi Willem Alexander, la reine Maxima et la princesse Beatrix des Pays-Bas, le grand-duc Henri et la grande-duchesse Maria Teresa de Luxembourg, le prince Albert et la princesse Charlène de Monaco, le roi Felipe, la reine Letizia, le roi Juan Carlos et la reine Sophie d’Espagne, le prince héritier Aloïs de Liechtenstein, l’empereur Naruhito et l’impératrice Masako du Japon, le roi Abdallah et la reine Rania de Jordanie, l’émir du Qatar, le roi des Tonga, l’émir de Dubaï, le roi de Malaisie, le roi du Lesotho, le roi Siméon de Bulgarie, la princesse Margareta de Roumanie, le prince Alexandre et la princesse Katherine de Serbie, la reine Anne-Marie, le prince Paul et la princesse Marie Chantal de Grèce. On attend cette fois-ci 2000 invités au lieu de 8000 en 1953.