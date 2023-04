Comment réussir la culture du chou-rave ? Les conseils de notre expert

Il est temps, en ce XXIe siècle, de remettre ce savoureux légume à l’honneur. De plus en plus apprécié par les grands chefs cuisiniers, le chou-rave a une chair tendre à la délicieuse saveur de noisette. De plus ses feuilles sont parfaitement comestibles et délicieuses cuites à la façon des épinards.

S’effectuer sous châssis entre mi-février et fin mars

Le chou-rave peut se semer à différentes périodes. Si vous souhaitez une récolte de fin de printemps, le semis doit s’effectuer sous châssis entre mi-février et fin mars.

La germination intervient après cinq-six jours. Il faut maintenir le tout hors gel. Le repiquage se fera dès que les plantes auront développé trois à quatre feuilles. Au moment du repiquage, il faut veiller à ne pas planter le jeune chou trop profondément étant donné que la “boule” se forme au-dessus du sol. Pour les semis effectués en pleine terre, on travaille en lignes distantes de 30 cm. On dépose une graine tous les 3 cm et on recouvre de terreau tamisé.

Il faut constamment veiller à garder le sol humide mais sans pour autant le détremper. Cinq ou six semaines plus tard, il sera nécessaire d’éclaircir pour, au final, ne garder qu’un plant tous les 30 cm. Un tel espacement est vraiment important à respecter car le chou-rave aime avoir ses aises et beaucoup de lumière pour se développer.

Avant les premières gelées et on les stocke

La récolte de ces délices pourra commencer deux mois à 2 mois ½ après le semis. Les “boules” auront alors la taille d’une belle orange. Ne soyez pas tenté d’obtenir des raves plus grosses car elles seraient alors fortement filandreuses et quasiment immangeables.

Pour la consommation hivernale, on récolte les raves avant les premières gelées et on les stocke, après avoir supprimé feuilles et racines, comme les carottes ou les panais, dans du sable sac, à l’abri du gel.

Différentes variétés

Le “Blanc hâtif de Vienne”, très hâtif et à chair blanche est un classique, “Azur Star” est attrayant avec sa pomme légèrement aplatie d’un violet foncé à chair blanche extrêmement savoureuse. Le chou-rave “Violet hâtif de Vienne” se récolte un peu plus tardivement que la forme blanche mais cet aspect tardif est compensé par une chair d’une qualité gustative bien supérieure.

La plante de la semaine : un lobelia rouge écarlate

De nom scientifique Lobelia x cardinalis “Queen Victoria” est une petite merveille au jardin. Encore peu répandue, cette vivace de la famille des Campanulacées mérite vraiment une place de choix mais encore faut-il lui trouver l’emplacement adéquat et respecter ses exigences. Ce lobélia hors du commun atteint, au moment de la floraison, 70-80 cm de hauteur. Son feuillage est très décoratif, de teinte pourpre avec des reflets noirs. Les fleurs portées par une longue tige sont, quant à elles, d’un rouge écarlate absolument saisissant. Elles sont présentes sur la plante durant une longue période, de juillet à octobre. Bien que vivace, sa durée de vie est quelque peu limitée, trois, quatre ans. La plante aime le soleil où elle est plus florifère qu’à mi-ombre mais il est absolument impératif de l’installer dans un sol fertile, riche en humus et surtout bien humide durant sa période de croissance et de floraison. Par contre, et c’est là la principale difficulté de culture, le Lobelia fulgens x cardinalis “Queen Victoria” n’est vraiment rustique dans nos régions que si le sol n’est pas gorgé d’eau durant la mauvaise saison ! Afin d’éviter ces soucis, il est tout à fait possible de cultiver cette beauté végétale dans un grand pot. Vous pourrez la combiner avec des vivaces au feuillage léger comme celui du Stipa tenuifolia ou de certains Carex. Ces potées seront placées dans la serre pour l’hiver.

Was guckst Du ©Mag. Robert Christian Marktl

Les petites bêtes du jardin : rencontre avec le pigeon biset

Le pigeon biset (Columbia livia) est probablement l’ancêtre du pigeon domestique. Il est facilement reconnaissable à sa silhouette trapue, sa petite tête ronde et son bec court et mince avec la base blanche. Ses pattes rouges sont caractéristiques. Son plumage est d’un beau gris légèrement bleuté, un peu plus pâle sur le dos et avec des tons verts et violets bien visibles sur les deux côtés du cou. Le biset mesure 34-35 cm pour une envergure de 65 à 70 cm environ. La saison de nidification commence assez tôt, parfois déjà en février et se poursuit longtemps, jusqu’en septembre voire octobre. Cette longue période permet au pigeon biset de mener à terme deux à trois couvées. Son nid ? Le plus souvent, c’est une dépression que l’oiseau va garnir de brindilles, de petits morceaux de bois, d’herbes et de mousses. La femelle y pond deux œufs blancs qu’elle va couver pendant quinze à vingt jours. Les pigeonneaux quittent le nid au bout d’un mois mais sont alors encore très maladroits dans leur vol. Une ou deux semaines plus tard, ils pourront parfaitement se débrouiller. Le pigeon biset se nourrit de graines sauvages ou cultivées, de miettes de pain ou encore d’escargots. Selon les ornithologues, la souche pure du pigeon biset a disparu en France continentale suite à la chasse et aux croisements avec les pigeons domestiques. C’est pourquoi on cite très souvent le pigeon des villes et non plus le pigeon biset.

Le saviez-vous ? L’herbe de la pampaest classée espèce exotique envahissante

Les graminées sont très prisées dans les jardins. Elles apportent très souvent une touche de légèreté dans les massifs, mettant ainsi en valeur des vivaces plus denses, plus trapues. Si la majorité de ces graminées ne posent aucun problème, la bien (trop) connue “herbe de la pampa” (Cortaderia selloana) n’est vraiment plus conseillée.

Saviez-vous que cette graminée géante est maintenant classée parmi les espèces exotiques envahissantes, les fameuses invasives ? En effet, elle se ressème en abondance dans certaines régions et notamment en Bretagne. Il faut dire qu’un pied adulte n’est pas avare en graines puisqu’il produit dix millions de graines chaque année !