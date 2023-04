Le prince Edward est devenu Duc d’Édimbourg: tribulations d'un titre prestigieux

Lors de son mariage en juin 1999 avec Sophie Rhys-Jones, le prince Edward est encore à la tête de sa société de production audiovisuelle et son épouse dirige sa propre boîte de communication. Tous deux entendent continuer à mener leurs carrières professionnelles, n’accomplissant qu’une poignée d’activités officielles et étant présents uniquement lors des grands événements de la Cour. Il est donc décidé que le prince Edward ne recevra pas un titre ducal à l’instar de son frère le prince Andrew titré duc d’York lors de son mariage en 1986. Edward et Sophie deviennent comte et comtesse de Wessex, un titre mineur qui doit leur permettre de mener une vie la plus normale possible. Il est aussi décidé que leurs futurs enfants ne seront pas princes bien qu’ayant droit à ce titre en tant que petits-enfants de la souveraine.