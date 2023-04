Mavic révolutionne le poids des vélos électrique grâce à son nouveau moteur

Avec le X-Tend, qui est un moteur qui s’intègre dans le pédalier, on parle de 1,2 kg pour tracter le cycliste. Bien sûr, on ne peut pas s’arrêter au moteur, il faut aussi prendre en compte la batterie qui viendra “booster” tout cela. Pour cette dernière, on parle de 1,8 kg. Au total, 3 kg qui s’ajouteront aux montures les plus efficaces.