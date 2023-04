1938: lorsque l’Albanie accueillait sa reine Géraldine Apponyi

Le mariage est célébré le 27 avril 1938 à Tirana. Il s’agit uniquement d’une cérémonie civile. Le roi est en effet musulman et la reine Géraldine, catholique. Elle n’a pas obtenu une dispense papale pour se marier. Le bonheur royal sera de courte durée. Le 5 avril 1939, Géraldine met au monde leur unique enfant prénommé Léka. Deux jours plus tard, les troupes fascistes de Mussolini envahissent l’Albanie et le 9 avril, la famille royale doit fuir. Géraldine se remet à peine de son accouchement.

Le roi Zog, la reine Géraldine et le prince Léka d’Albanie vivront en exil en Grèce, en Turquie, en Égypte, en France, en Angleterre et en Espagne. Géraldine n’a été reine d’Albanie que l’espace d’une petite année mais elle a d’emblée conquis le cœur de ses compatriotes, maîtrisant rapidement la langue. Le pays sera sous le joug de la dictature d’Enver Hoxha de 1941 jusqu’en 1985. La chute du communisme ne se fera qu’en 1991. Les contacts sont très difficiles avec les Albanais restés en Albanie mais la légende de Géraldine perdure. Le dictateur le sait pertinemment. Jamais, il n’osa émettre la moindre critique publique à l’égard de la reine.

En 1957, le roi Zog déjà fort affaibli, désigne son fils unique Léka comme successeur. Il meurt à l’âge de 65 ans à Suresnes en France et est inhumé au cimetière parisien de Thiais. Le roi Léka épouse en 1975 une jeune femme australienne Susan Cullen-Ward. Un fils naît en 1982 également prénommé Léka, il est le filleul du roi Baudouin. La reine Géraldine fut toujours très proche de son seul petit-enfant.

En juin 2002, la reine Géraldine foule à nouveau le sol de l’Albanie après 63 ans d’exil. Elle est accompagnée par le roi Léka, la reine Susan et le prince Léka. La foule est partout sur le parcours entre l’aéroport et la résidence de Tirana où la famille royale va s’installer. De l’aveu de ses proches, c’est probablement l’un des plus beaux moments de la vie de la reine Géraldine. Quatre mois plus tard, la reine Géraldine, âgée de 87 ans, s’éteint à Tirana. En novembre 2012, la dépouille du roi Zog est rapatriée pour être inhumée au mausolée royal de Tirana.

La reine Susan et le roi Leka sont morts en 2004 et 2011. Leur fils Leka, prince des Albanais est installé à Tirana. Il a travaillé pour le gouvernement et continue à être actif pour le développement et le rayonnement international de son pays. Son mariage en 2016 avec Elia Zaharia, a été un grand événement national. La princesse Léa de Belgique, très proche du prince, était présente tout comme la reine Sophie d’Espagne ou l’impératrice Farah d’Iran. Le couple princier a eu une fille prénommée Géraldine née le 22 octobre 2022, soit dix ans jour pour jour après le décès de la reine Géraldine.

Une fondation portant son nom vient en appui des écoles rurales dans le pays. La princesse Elia a aussi publié un conte pour enfants ayant pour héroïne la reine Géraldine, passée à la postérité, bien que n’ayant régné qu’un an, en tant que “Rose de Tirana”.