La jeune femme est née le 14 mai 2002 quelques semaines après les décès successifs de sa grand-mère paternelle la princesse Margaret dont elle porte le prénom et de la reine mère, son arrière-grand-mère paternelle. Margarita a un frère aîné, Charles ; actuel, vicomte Linley.

Lady Margarita, petite-cousine du roi Charles III, a pris part depuis son plus jeune âge aux grands événements de la famille royale britannique comme le Trooping the Colour avec apparition au balcon de Buckingham Palace. Elle était bien entendu présente aux funérailles de la reine Elizabeth qui a toujours eu beaucoup d’affection pour les enfants de sa sœur la princesse Margaret, David et Sarah et leurs familles.

Lady Margarita Armstrong-Jones suit les pas de son père le comte Snowdon, ébéniste de renommée. Elle suit en effet actuellement les cours de la Haute Ecole de Joaillerie, rue du Louvre, à Paris. Elle partage avec deux amies britanniques un appartement dans le quartier de la place de la Bastille.

Maîtrisant un peu la langue de Voltaire depuis son arrivée en septembre 2022, Margarita connaît déjà la France pour avoir passé de nombreux étés dans la propriété familiale d’Autet dans le Lubéron. C’est là que Kate, alors duchesse de Cambridge, avait été photographiée seins nus au bord de la piscine par un paparazzi qui avait fait le mur.

Lady Margarita confie à “Tatler” qu’elle aime l’art de vivre dans la capitale française. Jeune fille, elle avait assisté à des défilés de mode de la maison Christian Dior qui habilla sa grand-mère, en compagnie de sa mère Serena.

Margarita Armstrong-Jones ©tatler

Bien que la famille royale soit désormais restreinte comme l’a souhaité le roi Charles III, lady Margarita fait partie de ses membres “satellites” qui intéressent les médias à l’instar de lady Amelia Windsor, petite-fille du duc de Kent ou du sportif Samuel Chatto, cousin de Margarita.