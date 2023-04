Léon Verhelst, l’homme de la Stella

Sébastien Artois en devient le maître-brasseur en 1708, rachète l’entreprise en 1717. Au fil du temps, la Brasserie “Artois” grandit pour devenir la plus importante de l’ère napoléonienne. On parlait déjà croissance externe à l’époque, Artois rajoutant deux brasseries (“ Fransche Kroon” et “Prins Karel”) à ses actifs. Au début du XXe siècle, Artois est à un tournant capital de son histoire. Son propriétaire d’alors, Edmond Willems, décède inopinément en 1901. Père de deux filles, Elise et Amélie, il avait pris les devants en chargeant une banque de transformer sa brasserie en société anonyme tout en plaçant un brasseur patenté à sa tête s’il venait à décéder prématurément.

Léon Verhelst, directeur de l'École de Brasserie à de Louvain et premier Président du Conseil d'Administration des Brasseries Artois ©D.R.

Le choix se porte sur Léon Verhelst, le directeur de l’école de brasserie de l’Université Catholique de Louvain. Un choix judicieux puisque la brasserie connaît un nouvel essor international sous son règne. Verhelst crée en 1926 la “Stella”, une bière blonde de Noël filtrée à fermentation de style pils plus forte que celles brassées jusqu’alors.

Entre-temps, Elise et Amélie Willems ont fait de “beaux mariages”. La première avec le vicomte Adolphe de Spoelberch, la seconde avec le baron Eugène de Mevius. Elise de Spoelberch a eu six enfants dont cinq ont eu descendance. Le destin de la brasserie sera entre les mains des familles de Spoelbergh et de Mevius jusqu’à l’intégration dans “AB-Inbev”.

En 1987, la brasserie “Artois” fusionne avec la brasserie “Piedbœuf” de Jupille (propriété de la famille Van Damme) pour former le groupe brassicole géant “Interbrew”. La société absorbe ensuite la brasserie d’Hoegaarden en 1989 et Belle-Vue en 1990 avant de signer en 2004 une alliance avec le premier producteur d’Amérique latine, la “Companhia de Bebidas das Americanas – AmBev”, pour devenir la plus grande société brassicole du monde sous le nom d'“InBev”.

Le 14 juillet 2008, le groupe américain “Anheuser-Busch” finit par accepter le rachat par InBev qui devient AB InBev, société belgo-brésilienne ayant toujours son siège social à Louvain et qui est le plus grand groupe brassicole au monde de par le volume de bière brassée, qui rachète encore le sud-africain SABMiller en 2016.

Le fonds Verhelst

Créé en 1949 par Léon Verhelst, ce Fonds est une société belge indépendante à vocation sociale, totalement autofinancée, dégagée de tout objectif politique ou commercial. Sa mission est de fournir une assistance temporaire aux employés d’AB InBev Europe et à leurs familles lors des moments les plus cruciaux de leur vie et de contribuer à leur bien-être. En 2007, le Fonds Verhelst a élargi son programme d’aide comme un service de conseil auquel chaque employé et les membres de sa famille peuvent faire appel gratuitement et en toute confidentialité, pour des problèmes et questions d’ordre privés en dehors du domaine professionnel et de conseil budgétaire pour les familles confrontées à des difficultés financières.

AB InBev est vraiment l’héritage du professeur Verhelst, inventeur de la Stella et pionnier de l’expansion commerciale de la brasserie Artois à l’étranger.