Nos objets ont une histoire : une chaussure identique aux deux pieds !

Les premières traces de chaussures ont été repérées en Chine à l’occasion de fouilles dans la grotte de Tianyuan dans la région de Pékin. Elles dataient de 40 000 ans ! Ces premières chaussures étaient confectionnées avec des peaux de bêtes reliées à une semelle faite d’écorce ou de bois.

Confirmation que la chaussure est née bien avant le vêtement, dans certaines représentations de scènes de la vie quotidienne dans l’Antiquité (vers 3300 avant JC), de nombreux Grecs apparaissent entièrement nus mais chaussés de “crépides”, des sandales avec des lanières enroulées le long de la jambe pour retenir la semelle.

En Italie, à moins de 100 mètres de la frontière autrichienne, le 19 septembre 1991, une momie fut fortuitement découverte. Elle fut appelée la momie d’Ötzi et datait de 5.000 ans. Sur son squelette, on découvrit les restes d’une paire de chaussures fabriquées avec des peaux d’ours et de cerf ainsi que de la paille qui servait d’isolant. La semelle était en écorce. Déjà une chaussure quelque peu sophistiquée !

La chaussure évolue, les sandales et galoches font place, dès le VIIe siècle, à des chaussures en cuir sombre, le pied est enveloppé dans une empeigne (partie supérieure de la chaussure qui va du cou-de-pied à la pointe du pied). Les premières chaussures cousues font leur apparition au Moyen Âge. Les nobles portent des chaussures raffinées en cuir souple.

Assez curieusement, dans l’Europe médiévale, le prestige social correspondait à la longueur des pieds… Dès lors, pour se faire remarquer plus aisément, de nombreux représentants des classes dominantes exigèrent de leurs chausseurs des modèles allongés et pointus, jusqu’à 50 cm de long… Populaires dès le XIVe siècle, ces chaussures étaient appelées “poulaines”. L’expression “vivre sur un grand pied” viendrait de mode…

Plus tard, au XVIe siècle, les poulaines sont remplacées par des chaussures au bout large et carré. La largeur du bout de cette chaussure pouvait atteindre jusqu’à 15 cm… Elle ressemblait à une pelle !

Toujours au XVIe siècle, sous Charles IX, apparaît la mode des chaussures de couleurs différentes. Ces chaussures sont plus petites que le pied et elles sont fixées grâce à des liens; les lacets font leur apparition.

Les chaussures à talon suivent au XVIIe siècle. Les chaussures sont raffinées mélangeant le cuir, le velours, la soie, la dentelle. Au XVIIIe siècle, certains nobles et bourgeois n’hésitent pas à posséder des dizaines de chaussures. On affirme que Marie-Antoinette, la dernière reine de l’Ancien Régime en France, guillotinée en 1793, possédait 500 paires. À en perdre la tête…

Sous Napoléon, c’est la botte qui triomphe, grâce aux campagnes militaires. Mais c’est à la fin du XIXe siècle, que la chaussure prendra son envol définitif, propulsée par la révolution industrielle et les productions en série.

Amusant, ce n’est qu’en 1830 qu’un chausseur français originaire de Besançon, un certain Alexis Godillot, décida d’adapter la paire de chaussures au sens des pieds. Jusque-là, il n’y avait pas de chaussure droite ni gauche, elles étaient toutes identiques… Le pied devait imposer sa forme dans le cuir. Et Godillot laissa son nom dans l’histoire de la chaussure. Il signifie, de nos jours, une grosse chaussure.