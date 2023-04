Il vaut mieux le cultiver dans un grand pot !

Le laurier-sauce craint les fortes gelées et les vents froids et desséchants. Le feuillage est abîmé à partir de - 8°C mais la souche est capable de résister à du - 15°C durant une courte période. En Ardenne, il est préférable de le cultiver dans un grand pot. Le substrat idéal pour cette plante très appréciée en cuisine sera composé de bonne terre de jardin (la terre des taupinières, par exemple) et de terreau de bonne qualité. Ne pas oublier bien évidemment la couche de drainage au fond du pot : 5 à 10 cm de billes d’argile feront parfaitement l’affaire.

Et durant la belle saison ?

Le pot pourra être placé à l’extérieur à partir de la mi-mai, quand les dernières gelées ne sont plus à craindre. L’emplacement idéal sera bien abrité des vents dominants et parfaitement ensoleillé. Si la météo est à la chaleur et à la sécheresse, il sera bon d’arroser la plante régulièrement mais sans excès ! Un apport d’engrais tous les quinze jours en pleine période de croissance – de mai à août – favorisera la formation de nouvelles pousses. Si vous souhaitez donner un petit air de bonsaï à votre laurier, vous pouvez le tailler sans crainte après la floraison car il le supporte parfaitement. En octobre, la potée sera rentrée pour l’hivernage. Elle sera placée dans un local frais (5-10°C), aéré et bien éclairé, et ce, jusqu’au retour des beaux jours. En hiver, les arrosages seront fortement réduits et consisteront simplement à éviter un dessèchement de la motte.

Apprécié en cuisine mais aussi utile au jardin…

Si au jardin, le laurier-sauce seul n’est pas d’une grande utilité pour lutter contre les maladies et ravageurs, l’association ail et laurier-sauce est, par contre, très intéressante. En voici la recette : placez quinze gousses d’aulx (épluchées et coupées en 2) dans cinq litres d’eau chaude et laissez ensuite macérer pendant quatre jours. Le quatrième jour, faites infuser 50 g de feuilles de laurier-sauce dans deux litres d’eau chaude. Les feuilles resteront dans l’eau pendant douze heures et, enfin, le cinquième jour on filtre les deux solutions et on les mélange. Vous êtes maintenant en possession d’un remède à la fois préventif et curatif contre le mildiou des tomates et des pommes de terre.

Coastal Pepperbush (Clethra alnifolia). Called Coastal Sweet Pepperbush, Coastal Sweet Pepper, Alderleaf Pepperbush, Alderleaf Clethra, Clethra and Summer Sweet also

La plante de la semaine : le Clethra alnifolia

Les arbres et arbustes forment la trame du jardin mais certaines espèces cumulent de multiples autres qualités, c’est le cas du Clethra alnifolia, le clèthre à feuilles d’aulne. Cet arbuste originaire d’Amérique du Nord développe un feuillage dense. À l’âge adulte, il ne dépasse guère les deux mètres de hauteur; ce qui permet de le planter dans la plupart des jardins. Ses feuilles légèrement dentelées mesurent 7 - 8 cm et sont très belles du printemps mais c’est à l’automne qu’elles sont les plus belles puisqu’elles virent au jaune vif. Entre juillet et octobre, l’arbuste va se couvrir d’épis floraux composés d’une multitude de petites fleurs blanches, très parfumées. Elles sont aussi très mellifères et, par conséquent, recherchées par de très nombreux insectes; notamment les abeilles. Parfaitement résistant au froid (- 25°C), le Clethra alnifolia est parfait pour végétaliser les endroits ombragés ou semi-ombragés du jardin. À noter qu’il marque une nette préférence pour les sols gardant une bonne fraîcheur durant la belle saison et pour les terres à tendance acide. Comme la floraison intervient sur le bois de l’année, il est nécessaire de couper une grande partie des branches à mi-hauteur tandis que les plus vieilles seront sectionnées à la base. Cette taille peut se faire en hiver ou au début du printemps. Et si vous préférez la couleur rose, optez pour le Clethra alnifolia “Pink Spire” aux fleurs d’un rose tendre…

l’oryctes (Oryctes nasicornis) ©stock.adobe.com

Les petites bêtes du jardin : un petit rhinocéros au jardin

Le monde des insectes nous réserve toujours des surprises et c’est encore le cas avec l’oryctes (Oryctes nasicornis), un coléoptère connu aussi sous le nom de “scarabée rhinocéros”. Ce coléoptère est présent dans quasiment toute l’Europe à l’exclusion de la Grande-Bretagne. De couleur brune, l’insecte peut atteindre la taille respectable de 4 cm, ce qui en fait un des plus gros coléoptères de nos régions. Le mâle se caractérise par la présence d’une corne recourbée vers l’arrière sur le sommet de la tête d’où la comparaison avec le grand mammifère d’Afrique. En période d’accouplement, cette corne est une véritable arme qui sert à projeter l’adversaire dans les airs ! La femelle pond ses œufs dans du bois en décomposition, dans du terreau, dans le tas de compost… Les larves ont une forme un peu arquée comme celles du hanneton. Elles vivent et se nourrissent de matériaux en décomposition là où la ponte a eu lieu. La durée de développement des larves varie de deux à quatre ans avant d’arriver à maturité. Les insectes adultes apparaîssent au printemps mais leur durée de vie est assez courte puisqu’ils meurent déjà à l’automne. Dans les jardins, ces gros coléoptères sont surtout bien visibles au début de l’été, en juin-juillet. C’est au crépuscule et durant une partie de la nuit qu’ils sont les plus actifs. Pour rappel, ces insectes sont totalement inoffensifs et contribuent à la dégradation des matières végétales.