Aurélien est testeur de sextoys pour hommes: "C'est une façon de pouvoir participer à l'évolution et la démocratisation des sextoys masculins"

Il avoue parler de son rôle avec ses amies filles ou gay et bi. Mais pas avec ses potes hétéros, "Je ne sens pas en eux cette curiosité d'esprit qui m'anime moi concernant l'évolution du sexe dans la société. Cela n'apporterait rien, à part de la gêne".

Pour lui, être testeur est loin d'être un plaisir coupable : "C'est pouvoir participer à l'évolution et la démocratisation des sextoys masculins qui sont une potentialité de jeu et de plaisir supplémentaire, cela ne remplace rien ni personne. C'est comme une position en plus", sourit-il.

Cette curiosité pousse même le jeune quarantenaire à très bien s'imaginer travailler dans le secteur de la sextech, "pour aller plus loin dans le design des objets, en faire des produits sexy et pas seulement techno et efficaces".

Mais concrètement… Depuis qu'il fait partie de cette équipe singulière, il ne se masturbe pas davantage, ni avec les sextoys, ni à l'ancienne ! "Cela dépend surtout des périodes : quand je suis en couple, j'en ressens vraiment moins le besoin. Même si en cas de stress, ça m'arrive plus fréquemment. Mais je suis quelqu'un qui aime donner du plaisir et pour l'instant, franchement, j'ai plus d'excitation à employer les sextoys féminins dans le cadre d'une relation sexuelle en duo. Il me manque encore un truc dans l'offre masculine".

C'est tout l'objectif de cette MasturbaTeam : "répondre mieux aux besoins et aux souhaits des clients", explique à ce propos Elisabeth Neumann, responsable des tests utilisateurs de Lovehoney Group. "Nos testeurs et testrices viennent de 90 pays et nous sommes aujourd'hui 17.000 personnes à nous masturber pour la science ! Malgré cela, nous avons toujours besoin de nouveaux testeurs et testrices."