Savoir dire ce qu'on veut dire en toutes circonstances : pas facile mais il y a un truc !

L'auteur de 16 livres, le regard pétillant, a la parole aisée mais on se rassure à l'entendre, il ne déclame pas comme Louis Jouvet, ni ne monopolise la parole pour montrer ce qu'il faut faire, loin de là ! Ce serait même tout l'inverse dans la méthode qu'il a mis au point et développe dans le livre "Oser parler et savoir dire". Pour vivre des relations sereines en formulant des demandes claires, en posant des limites, en s'affirmant, on doit comprendre que la parole n'est pas juste un vecteur de communication. "Elle commence en nous dans nos émotions, elle nous représente dans nos pensées, nos personnalités", explique celui qui est rompu à de nombreuses techniques de thérapie occidentales, mais également formé à la méditation, au bouddhisme et aux arts martiaux. Et c'est en apprenant à mieux savoir qui on est au fond, en nous reconnectant à notre élande vie que l'on va pouvoir parler authentique. Et donc clair. Et expliquer, rassembler, proposer, séduire, consoler, négocier et aimer ! bref communiquer avec aisance dans toutes les situations.

Arnaud Riou, formateur et auteur de "Oser parler, savoir dire" ©Gwladys Louiset

Pas convaincu.e ? Pourtant, Arnaud Riou a travaillé avec des grands capitaines d'industrie, avec des femmes et des hommes qui doivent pouvoir parler, expliquer et convaincre. Et qui se raccrochaient à leurs pages comme à une bouée. Or, un échange ce n'est pas que des mots ! "Il y a le langage non verbal, le choix des mots, la respiration, l'articulation et l'intonation", décrit-il. "Et rien qu'avec ça, en 3 secondes, on sait comment cela va se passer. Si on aura envie d'écouter, d'être convaincu ou pas ! Vous savez que le langage, c'est 15% de ce que l'on retient quand quelqu'un parle, le reste, c'est tout ça".

Et oui, en enseignant ses méthodes pleines d'humain bien plus que des techniques formatées, il a réussi à faire comprendre à ces personnes qu'elles ont le profil d'un singe, d'une otarie, d'un aigle ou d'une chèvre ! "Bien sûr, il y a des gens qui sont des natures et qui sont profondément à l'aise dans le fait de parler aux autres. Et on peut remarquer que leur façon de communiquer peut être totalement différente l'une de l'autre. Certains sont dans l'émotion, le partage, les anecdotes de vie, d'autres sont dans l'enthousiasme, ils inspirent, ils donnent à imaginer ! Mais tous sont reliés à eux."

Alors, comment parler bien et fructueux ? "D'abord, on va prendre conscience qu'on communique toute la journée et qu'on ne le fait pas de la même façon avec tout le monde et qu'on adapte selon son objectif. Le fil rouge, ce sont les liens que l'on a besoin d'établir à chaque fois. Mais regardez comme on est coupé de soi souvent, come on ne sait pas parler de nos besoins." Quelqu'un vous interrompt alors que vous êtes concentré sur un travail, prêt à être dans l'action : vous laissez passer et vous vous branchez sur ce qu'il a à dire, par exemple.

"Ensuite, prenez l'habitude de vous rendre compte du non verbal : les bras croisés, le regard qui fuit ou pas, les tics de langage, les mains qui volent : le corps parle tout le temps... Et le vôtre aussi d'ailleurs ! Quand je vous dis que oser parler, ce n'est pas que le fond, c'est la forme ! La communication, c'est comme une danse à deux : ce sont des pas auxquels ont va s'adapter ensemble pour mener à quelque chose d'harmonieux et pas se suradapter en faisant le robot qui danse."

Pour Arnaud Riou, on est souvent en apnée, coupé de la respiration, de nos émotions, plongé dans la norme sociale qu'on a intégré vers 3 ou 4 ans, en laissant filer alors la spontanéité.

Avec plein exercices pour retrouver cette spontanéité et des anecdotes, ce livre délivre la parole des carcans dans laquelle on l'a mise et qui font peur. Bien plus qu'il n'inculque des techniques ! "C'est en retrouvant l'empathie, la bienveillance envers vous et les autres qui vous pourrez apprendre à exprimer vos pensées et vos émotions de manière authentique". Et expérimenter enfin le fabuleux pouvoir de dire.

> Les Éditions de l'Homme, 288 p. 21 €