Charlotte de Galles, la princesse qui bouleversa le cours des dynasties britannique et belge

La petite princesse Charlotte de Galles n’est pas la première de l’Histoire de la monarchie britannique. Une autre Charlotte de Galles fut une princesse très populaire et aimée au sein du royaume. L’exposition “Style&Society : Dressing the Georgians qui est actuellement déployée à la Queen’s Gallery à Londres jusqu’au 8 octobre prochain et qui porte sur la mode à l’ère géorgienne, présente sa robe de mariée. Il s’agit d’une création qui a été assez bien conservée et qui coûta en 1816 près de 10.000 £.

Le destin tragique de la première Charlotte de Galles bouleversa le cours de l’Histoire de la monarchie britannique et influença aussi celui de la dynastie belge.

Le prince George, prince de Galles, fils aîné du roi George III, avait épousé secrètement sa maîtresse Maria Anne Fitzherber mais cette union était contraire à la loi des mariages au sein de la famille royale britannique. Acculé par les dettes, il accepta la proposition du Premier Ministre William Pitt d’épouser une princesse de sang royal pour perpétuer la dynastie. À l’âge de 32 ans, on lui présente Caroline de Brunswick, duchesse de Braunschweig âgée de 25 ans. Leur rencontre au Palais Saint-James à Londres est un fiasco. Les futurs mariés ne se plaisent pas. Le mariage est célébré le 8 avril 1795. Neuf mois plus tard, la princesse Caroline met au monde la princesse Charlotte Auguste. Cette dernière n’a pas une enfance heureuse car ses parents se livrent une guerre sans fin et le prince de Galles reprend la vie conjugale avec Madame Fitzherber. La princesse Caroline ne parvient à voir sa fille qu’occasionnellement avec l’aide de membres du personnel de la Cour. Elle effectue alors des promenades en calèches avec Charlotte, ce qui la rend vite populaire.

Devenu régent en raison de la démence de son père, le prince George commence à envisager un mariage pour sa fille, en tenant compte des alliances les plus intéressantes pour le royaume. Son dévolu se jette sur le prince héritier Guillaume d’Orange. Malgré des mois de tractations, Charlotte maintient son refus. C’est à la même période qu’elle fait la rencontre lors d’un bal à Londres du prince Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha.

En janvier 1816, le prince George accepte de recevoir le prince Léopold. Le prince allemand a fière allure, il est officier dans l’armée impériale russe, a participé aux combats contre les armées de Napoléon et est décrit comme un fin diplomate. Les fiançailles sont annoncées. Le Parlement se montre très généreux avec Charlotte de Galles, à la hauteur de sa popularité. Le domaine de Clarmont House est acheté; on vote aussi une rente de 50.000 £ pour Léopold et les moyens d’avoir un train de vie princier. Le 2 mai 1816, les rues de Londres sont pavoisées pour le mariage.

L’entente est parfaite entre les époux. Après une fausse couche, Charlotte est à nouveau enceinte au printemps 1817. Les médecins décident de lui prescrire un régime alimentaire afin qu’elle prenne du poids mais à six mois de grossesse, les mêmes médecins s’inquiètent d’une trop importante prise de poids… Charlotte est alors mise à la diète sèche et aux saignées, avant de ne plus être nourrie. L’accouchement va durer du 3 novembre au soir au 5 novembre à 21 heures. Léopold reste au chevet de son épouse qui s’épuise au fil des heures. Elle met au monde un fils mort-né mais Charlotte est malgré tout en vie. Léopold part se reposer quand la princesse fait une hémorragie interne et succombe à l’âge de 21 ans.

C’est un drame national. Le prince Léopold est anéanti; il a tout perdu : son épouse, son amour, son bébé et son destin royal. Le prince régent est brisé; il n’est pas en mesure d’assister aux funérailles. La princesse et son fils sont inhumés dans la chapelle Saint George du château de Windsor. L’accoucheur Sir Croft se suicida trois mois plus tard.

La mort de la princesse Charlotte de Galles posa l’épineuse question de la succession du roi George III. Ses fils, le prince William qui devint William IV (1765-1837) et Edward, duc de Kent (1767-1820,) furent priés de convoler en justes noces après avoir vécu jusque-là des aventures sans lendemain ou des liaisons avec enfants illégitimes. Le 29 mai 1818, le duc de Kent épousa la princesse Victoria de Saxe-Cobourg (sœur du prince Léopold). Un an plus tard, elle mit au monde la princesse Alexandrina dite Victoria qui devint la reine Victoria en 1837.

Léopold prêta serment comme premier roi des Belges en 1831. Il épousa le 9 août 1832 à Compiègne, la princesse Louise Marie d’Orléans, fille de Louis-Philippe, roi des Français. Un mariage de convenance. Après la naissance de trois fils, Louis-Philippe (1833-1834), le futur Léopold II (1835) et Philippe (1837), la reine mit au monde une fille en 1840. Une déception à cette époque. C’est elle qui, toujours si bienveillante, proposa au roi Léopold d’appeler le bébé… Charlotte.

Voilà comment le décès précoce de la bien-aimée Charlotte de Galles impacta le cours des dynasties belge et britannique.