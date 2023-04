Les objets ont une histoire : des bouillottes en pierre !

Même si, de nos jours, cet objet a pratiquement disparu de notre univers, il n’y a pas encore si longtemps, pour réchauffer les draps du lit dans lequel on se couchait, on glissait à la hauteur des pieds une bouillotte en caoutchouc remplie d’eau bien chaude. Les plus âgés d’entre nous s’en souviennent parfaitement. À l’époque, dans beaucoup de chambres, il n’y avait pas d’installation de chauffage central et, en hiver, la température était très basse.