Peut-on cultiver la morelle de Balbis chez nous ?

Toute la plante est pourvue d'épines

La morelle de Balbis (Solanum sisymbriifolium) est une annuelle très particulière qui fait partie de la famille des Solanacées, comme la tomate ou encore la pomme de terre. Elle forme un buisson d’environ 1 m à 1,5 m de hauteur. Toute la plante est pourvue de méchantes épines, y compris les feuilles élégamment découpées. Les fleurs apparaissent en été et sont présentées en grappes et sont blanches, violettes et même parfois bleu clair. Quand une fleur a été fécondée, principalement par les bourdons, de petits fruits entourés d’une enveloppe épineuse se développent. Progressivement, cette “protection” va éclater pour laisser apparaître les fruits rouges à maturité. En grappes de 10 à 12 fruits, ils ressemblent à s’y méprendre à des tomates-cerises. La récolte commence en septembre et se poursuit jusqu’aux premières gelées.

Saveur sucrée et acidulée

Parfaitement comestibles, ils ont une saveur complexe, à la fois sucrée et légèrement acidulée, un parfum mélangé de litchi et de tomate… Surprenant mais délicieux ! En cuisine, on consommera la morelle de Balbis en apéritif ou encore sous la forme d’un étonnant et atypique jus de fruit. Mais en compote légèrement citronnée ce fruit titillera vos papilles gustatives. Et, cerise sur le gâteau, il semblerait qu’une culture de morelles de Balbis à côté des pommes de terre empêcherait l’apparition de nématodes qui s’attaquent à nos “patates”.

Au jardin fin mai

Il n’est pas difficile de se procurer des semences de Solanum sisymbriifolium dans les catalogues des grainetiers un peu “originaux”.

Le semis s’effectue à 21-23°C, en terrine, entre début mars et mi-avril. Les premières plantules apparaissent après une quinzaine de jours. Au stade deux vraies feuilles, on les repiquera dans de petits pots contenant un terreau de qualité et légèrement enrichi. La croissance est assez rapide. La mise en place au jardin, à un emplacement ensoleillé et chaud, se fera fin mai. Vu la vigueur de la morelle de Balbis, il est conseillé d’espacer les plants de 80 cm et de prévoir un tuteurage solide pour soutenir les tiges chargées de fruits. Durant la saison estivale, un paillage permettra de garder une bonne humidité du sol.

La plante de la semaine ©stock.adobe.com

La plante de la semaine : la scabieuse à facettes

Les scabieuses font partie de ces plantes dites “de jardin de curé”. La scabieuse à facettes (Scabiosa stellata “Fascination”) est encore peu répandue chez nous mais il est certain que cette plante n’a certainement pas fini de faire parler d’elle, notamment à cause de la forme bien spécifique de ses fruits. Si ces fleurs sont d’un bleu assez pâle classique, les fruits, par contre, sont très spéciaux et d’un esthétisme de grande classe. Ils sont tout en facettes et paraissent issus de l’atelier d’un grand joaillier. On les utilise principalement dans les bouquets secs. La méthode de culture de ces scabieuses est simple. On les sème d’avril à juin directement en place. Dès que les jeunes plantes sont assez fortes, on ne gardera qu’un pied tous les 20 cm. Avec ce type de culture la floraison apparaît de juillet à octobre mais il est possible de la hâter en traitant Scabiosa stellata en bisannuelle. Il faudra alors la semer en août-septembre, en plein air et à mi-ombre. La mise en place définitive aura lieu en avril. Cette plante peut prendre place dans la rocaille ou le massif de vivaces. Son aspect très naturel lui permet de s’accorder avec de nombreuses autres plantes. La récolte des hampes florales porteuses de fruits se fera dès qu’elles auront pris une teinte jaune paille. On les mettra alors sécher à l’ombre, la tête en bas pour que les tiges restent bien droites. Une petite merveille à semer dès maintenant !

Le grosbec casse-noyaux ©stock.adobe.com

Les petites bêtes du jardin : le grosbec casse-noyaux

Comme il n’aime pas trop les espaces découverts, le grosbec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes) n’est pas facilement observable dans nos jardins d’autant que c’est surtout un oiseau qui fréquente les forêts. Il est pourtant assez grand avec ses 17-18 cm de longueur, ce qui le situe entre notre moineau domestique et le bien connu étourneau. Outre les différents coloris qui caractérisent son plumage, c’est son bec qui attire l’attention. De forme conique, il est gris ou bleu acier avec une base bleu clair. Ce bec d’une étonnante puissance permet à cet oiseau trapu de se nourrir de graines à l’enveloppe particulièrement dure. Il est en effet capable de briser un noyau de cerise sans la moindre difficulté puisque son bec peut exercer une pression de 50 kg ! Impressionnant ! Le grosbec se nourrit aussi de bourgeons, de jeunes pousses d’arbres et de différentes graines. Lors d’un hiver rude, il viendra rendre visite aux mangeoires pour y déguster les graines de tournesol. La période de nidification débute fin mars. Le nid est construit à plus de 3 m de hauteur dans un arbre. La femelle y pond trois à cinq œufs généralement bleu ou vert pâle avec quelques taches foncées. Les jeunes naissent après douze-treize jours et sont nourris d’insectes, de chenilles. Ils quittent le nid après une douzaine de jours mais ne vivront vraiment leur vie de grosbec qu’après un mois.

Le doryphore ©stock.adobe.com

Le saviez-vous ?

Le doryphore est bien connu des jardiniers et autant dire qu’il a très mauvaise réputation. Cet insecte est facilement reconnaissable à sa livrée jaune brillant rayée de noir. Il ne dépasse guère 1 cm. La femelle pond ses œufs sur le revers des feuilles de certaines plantes et, en particulier, des pommes de terre. Les larves apparaissent après une huitaine de jours et commencent à dévaster les plantes. Prédateurs naturels des doryphores ? Les étourneaux, merles et corneilles ainsi que les petites musaraignes. Enfin, la plantation de quelques pieds de ricin parmi les pommes de terre donne d’excellents résultats afin d'éloigner ces insectes.