Une première au sein du Gotha : un bébé par mère porteuse

Le grand-père du prince Gustav, le prince Gustav Albrecht, officier sous le IIIe Reich fut porté disparu en 1944 sur le front russe. Son corps n’ayant jamais été retrouvé, il fut déclaré mort en 1969. Il avait rédigé un testament bien dans le ton de la vision sociétale d’Hitler à savoir que son héritier et ses descendants devaient, pour maintenir leur héritage, épouser une femme issue a minima de la noblesse, de religion protestante et aryenne…

Son fils, le prince Richard, ne rencontra pas ce problème puisqu’il épousa en 1968 la princesse Benedikte de Danemark, fille du roi Frederik IX.

Le prince Gustav fut brièvement fiancé à Elvire Pasté de Rochefort mais le mariage annoncé n’eut jamais lieu. Très proche de son cousin le prince héritier Frederik de Danemark, Gustav de Sayn-Wittgenstein-Berleburg fait la connaissance au début des années 2000 de Carina Axelsson, une jeune femme née aux États-Unis, de parents suédois et mexicain, roturière et de confession catholique.

Autant dire que Carina ne cochait aucune des cases du polémique testament familial. Pendant vingt ans, Carina va accompagner le prince à toutes les réunions du Gotha, pleinement acceptée par ses “beaux-parents” et la famille élargie de Gustav à commencer par la famille royale de Danemark. Carina porte d’ailleurs des diadèmes mis à sa disposition par la mère de Gustav.

Vivant entre l’Angleterre et Berleburg, Carina s’est parfaitement intégrée à la vie locale, se chargeant de promouvoir le château et continuant à écrire des romans à succès pour adolescents.

Pour pouvoir hériter du château familial de Berleburg et de la fortune des Sayn-Wittgenstein, le prince a affronté pendant des années son cousin le prince Ludwig Ferdinand qui revendiquait le titre de chef de famille (depuis le décès en 2017 du prince Richard), étant marié à la comtesse suédoise Yvonne Wachtmeister af Johannishus.

En 2020, le tribunal de Hamm en Rhénanie-du-Nord-Westphalie a tranché en faveur du prince Gustav reconnu comme l’héritier légitime. Les tourtereaux se sont finalement unis à Berleburg le 4 juin 2022 en présence de leurs témoins : le prince héritier Frederik et la princesse héritière Mary de Danemark. Carina avait longtemps expliqué que le fait de ne pas être officiellement mariée lui importait peu car elle était avec l’homme de sa vie. Cependant, cette attente de vingt ans n’a pas rendu possible d’avoir une descendance.

Âgés tous les deux aujourd’hui de 54 ans, nul ne pouvait imaginer que le prince et la princesse avaient continué à nourrir le projet de fonder une famille. C’est donc à la surprise générale qu’un communiqué a rendu public l’heureuse nouvelle en ces termes “Le couple sera assisté par une mère porteuse. La princesse Carina et le prince Gustav sont très heureux et reconnaissants de cette opportunité et remercient toutes les personnes qui les ont aidés à trouver un moyen légal. Dans l’intérêt de l’enfant, ils demandent qu’aucune autre question ne soit posée. De plus amples informations seront publiées en temps voulu."

D’emblée, de nombreuses questions se posent au regard du droit allemand. La gestation pour autrui est interdite en Allemagne. De plus, la maternité dite de substitution ne crée pas en droit allemand de lien de filiation juridique. Si le prince Gustav pourrait adopter l’enfant en faisant constater devant un tribunal sa paternité, la princesse Carina qui n’aura pas mis le bébé au monde, ne pourra être légalement considérée comme sa mère. Mêmes interrogations quant au titre princier qui portera l’enfant et sa qualité d’héritier de la famille princière et de ses avoirs.

Si cette naissance suscite le débat en Allemagne, une autre a créé une énorme polémique en Espagne. Ana Obregon, célèbre présentatrice de télévision et actrice, âgée de 68 ans, est devenue légalement mère d’une fillette aux États-Unis par mère porteuse. Son âge était la source du grand questionnement quant à l’adoption d’un nouveau-né mais l’affaire n’en est pas restée là. Dans une grande interview donnée depuis Miami où elle attend que tous les documents du bébé soient en ordre pour rentrer au pays, Ana Obregon explique que la petite Ana Sandra est certes sur papier sa fille mais est en fait sa petite-fille ! Ana Obregon fut en couple avec le comte italien Alessandra Lequio di Assaba, petit-fils de l’infante Beatriz d’Espagne, elle-même fille du roi Alphonse XIII. De cette relation est né un fils unique Aless. Le jeune homme est mort en 2020 des suites d’un cancer. Il avait congelé du sperme avant d’entamer les traitements contre la maladie. Ana Obregon déclare avoir voulu réaliser le vœu de son fils d’avoir malgré sa mort une descendance, et s’est donc adressée à cette banque de sperme. Un choix qui fait couler beaucoup d’encre et qui agite jusqu’au ministère espagnol de la Justice.

Enfin, Maria Zurita, fille de l’infante Margarita d’Espagne et cousine du roi Felipe, vient de publier un conte pour enfants intitulé “Ma maman et moi, sommes une famille unie”, inspirée de sa propre histoire. Après deux déceptions sentimentales, Maria Zurita décida de se tourner vers l’insémination artificielle pour être mère solo. Après sept tentatives infructueuses et onéreuses qui l’ont amenée à revenir s’installer chez ses parents à Madrid, elle mit au monde le petit Carlos dont le parrain est le roi Juan Carlos d’Espagne.

La jeune femme se dit heureuse d’avoir persévéré pour avoir cet enfant, très soutenue par le roi Juan Carlos, et bien décidée à se battre contre les préjugés dont Carlito a été victime, n’ayant pas de père.