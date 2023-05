Bibendum , bonhomme MICHELIN

Lors de l’Exposition universelle, internationale et coloniale de Lyon en 1894, l’entrée du stand Michelin est ornée d’une pile de pneumatiques. Edouard Michelin signale alors à son frère André, qu’avec des bras ces pneus feraient un bonhomme, c’est le début de l’aventure de cette célèbre mascotte.

Peu après, le dessinateur humoristique, artiste peintre et affichiste français surnommé "O’Galop", pseudonyme de Marius Rossillon, vient montrer aux frères Michelin divers projets d’affiches publicitaires, dont une refusée par une brasserie de Munich qui a retenu leur attention : un homme d’un bel embonpoint, supposé être Gambrinus, qui brandit une chope de bière en s’exclamant "Nunc est bibendum !"

C’est maintenant qu’il convient de boire !

Une première esquisse de Rossillon est développée en 1898 : le gros personnage formé par une pile de pneus s’apprête à boire une coupe remplie de débris de verre et de clous, en reprenant le slogan d’époque de la manufacture : "Le pneu Michelin boit l’obstacle !" précédé de la maxime latine extraite des Odes d’Horace "Nunc est bibendum", un gérondif accusatif du verbe "bibere" qui se traduit par "c’est maintenant qu’il convient de boire" ; allusion au vin qu’il fallait boire lors de la mort de Cléopâtre.

En juin 1898, un imposant bonhomme Michelin fait ses débuts remarqués au Salon de l’automobile de Paris. En juillet, lors de la course Paris-Amsterdam-Paris, un jeune mécanicien de 18 ans qui deviendra plus tard un coureur illustre - Léon Théry dit "Le Chronomètre" - s’écrie à l’approche d’André Michelin "voilà Bibendum". L’interpellation pourrait paraître désinvolte, mais l’industriel français comprend vite qu’il tient là le nom de son personnage.

Bibendum devient la mascotte Michelin

Beaucoup de gens ne savaient pas ce que le slogan en latin signifiait et pensaient aussi que Bibendum était le nom du personnage, et c’est ainsi qu’il fut baptisé pour toujours, puis par généralisation à toute personne présentant un certain embonpoint.

Au fil des années, la mascotte Bibendum est devenue de plus en plus populaire, pour finalement se convertir en marque de publicité de Michelin. En 1908, la marque commence à participer à des événements sportifs et Bibendum devient omniprésent dans la presse et dans les différentes œuvres publiées par l’office de tourisme qui est créé à l’époque. C’est ainsi que son image a franchi les frontières pour s’internationaliser. Bibendum était alors présent partout, dans les maisons, les voitures, les ateliers, les garages et les carrosseries.

On dit souvent que les meilleures idées sont le résultat du hasard et c’est le cas de ce logo, car il a réussi à réunir en un seul projet des personnes aussi différentes qu’un dessinateur d’affiches, un ingénieur, un poète latin classique, un coureur automobile et un publicitaire. Bibendum est né de l’ingéniosité et de l’intelligence de toutes ces personnalités.