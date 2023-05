Dans les coulisses d'une journée avec une mystery shoppeuse : on a suivi une cliente mystère dans un magasin

“Je n’ai pas constaté de bonjour à l’entrée”

Pour toutes les entreprises, l’accueil est un point fondamental dans l’expérience du client. En effet, un client content est un content qui achète…et qui revient. Le mystery shopper apportera une importance particulière aux différentes marques de courtoisie lors de son entrée dans le magasin. Cette fois, manque de pot. Pour Annick Mestdagh, l’accueil n’était pas au rendez-vous. “Soit on me demande de vérifier que la personne dise bonjour - que ce soit à l’entrée ou n’importe quand dans le magasin - soit on me demande parfois de regarder si quelqu’un me salue dès que je rentre. Je n’ai pas constaté ça, malheureusement. J’ai bien constaté que la personne à qui je m’adressais me saluait de façon très aimable et souriante. Mais, je n’ai pas constaté de “bonjour” spontané lorsque je suis passé à côté des personnes”. Pas de panique. En ce qui concerne l’état des rayons, la possibilité de déambulation dans le magasin ou le passage en caisse, le constat est positif. La Faucheuse passera un autre jour.

60 ans de mystery shopping

Le mystery shopping se pratique depuis plus de 60 ans partout dans le monde. L’agence Cohérences compte plus de 850 clients mystères en France et au Benelux pour environ 8.500 missions par an. Une prestation rapporte entre 5 et 60 euros. “Pas de quoi en vivre, assure la mystery shoppeuse, mais cela peut, occasionnellement, faire office de revenu supplémentaire pour certaines personnes.”