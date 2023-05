Couronnement de Charles III: un règne pour se faire aimer

À lire aussi

Charles fut un prince très engagé pour des causes alors avant-gardistes comme l’environnement et l’urbanisation. Ses actions étaient alors soit ignorées, soit moquées et passaient en tous les cas toujours à l’arrière-plan des sorties officielles de la princesse Diana.

Pendant toutes ces années dans son rôle d’héritier, il s’est forgé son propre destin et sa place bien particulière dans le paysage de la monarchie britannique avec la création de sa fondation Prince’s Trust, son sincère engagement de longue date pour l’harmonie et le dialogue entre les différentes confessions religieuses.

Charles III est un homme profondément sensible qui a souffert dans son enfance. Son père l’expédia au collège écossais de Gordonstoun où il ne trouva jamais ses marques, lui le doux rêveur, l’artiste dans l’âme. Ce n’est que sur le tard qu’il se mit à vivre pleinement sa passion pour la peinture d’aquarelles, posant son chevalet au gré de ses vacances en Écosse, en Grèce, en Toscane ou en Roumanie où il aime se ressourcer.

Bertrand Meyer-Stabley a été pendant de longues années correspondant de presse à Londres. Il connaît mieux que quiconque les codes de la monarchie britannique et l’entourage royal. Avec son inimitable style, il vous plonge dans cet univers qui semble suranné mais qui fait encore rêver. L’ouvrage structuré en 32 chapitres se lit avec l’envie de découvrir la page suivante, tout le mérite de ce style narratif qui vous emballe, vous emporte dans le récit d’une vie pas comme les autres.

Connaissiez-vous le petit surnom donné à Charles bébé ? “Plump pudding”. On revient aussi sur ses passions artistiques et musicales, s’adonnant en son temps à la trompette. Son indéniable côté sportif : vélo, équitation, polo, marche ou ski. Charles, aussi homme d’affaires avec le développement et la commercialisation de produits biologiques issus de sa résidence de campagne de Highgrove.

Son style vestimentaire bien british, lui qui use ses habits jusqu’à la corde. Bien évidemment, il est question de son mariage avec lady Diana Spencer, du réel amour qu’il professe à ses fils et de son bonheur conjugal actuel avec Camilla, son alter ego de toujours. Une relation qui s’est imposée à terme mais qui eut les ravages sentimentaux, émotionnels et médiatiques que l’on connaît.

Charles, un prince qui n’a pas joui d’une grande popularité, encore aujourd’hui si l’on en croit des sondages. Un prince assurément mal-aimé, parfois injustement incompris, qui a commis comme chacun des erreurs, mais qui est au jour de son couronnement davantage un roi bien méconnu. Ce règne qui ne sera pas de la durée de celui de sa mère, lui permettra, peut-être, de se montrer tel qu’il est vraiment et de marquer de son empreinte sincère la monarchie britannique.

“Charles III, le mal-aimé”, Bertrand Meyer-Stabley, City, 2023, 368 p., cahier photos de 24 pages, 20 €