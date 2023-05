Le couronnement de Charles III sera bien différent de celui de ses prédécesseurs. À la demande du roi, l'événement sera plus moderne et plus décontracté, notamment au niveau du code vestimentaire.

Le couple royal belge sera présent à la cérémonie de couronnement du roi Charles III et la princesse héritière, Elisabeth, assistera, quant à elle, à la réception qui se déroulera la veille au soir. Une question est sur toutes les langues. Que portera la princesse Elisabeth lors de cet événement?

Considérée comme une véritable icône mode à l'étranger, la princesse Elisabeth de Belgique ne cesse d'impressionner lors de ses apparitions publiques grâce à ses looks élégants et colorés. Ainsi de sa robe blazer accompagnée d'un bibi mauve pour sa première sortie en solo à Gent, le 25 juin 2022.

La Princesse Elisabeth baptise le navire de recherche océanographique Belgica à Gand le 22 juin 2022 ©JDM

Lors des funérailles du Grand-Duc Jean de Luxembourg, Elisabeth apparaît dans une robe-manteau imprimée Prince de Galles à revers en velours noir et ceinturée à la taille. Une façon pour la future reine de se faire remarquer tout en restant dans les codes vestimentaires adaptés pour un enterrement.

En juin 2022, elle est conviée au 18e anniversaire de la Princesse Ingrid Alexandra de Norvège au Palais d’Oslo. Pour l'occasion, un dress code strict avait été imposé. Pour les hommes, il s'agissait de porter un costume sur-mesure avec leurs insignes militaires. Les femmes, elles, devaient arborer un diadème et une écharpe d'honneur. Défi relevé pour la princesse Elisabeth qui est apparue vêtue d'une robe bustier dans les tons mauves scintillants. Elle avait également pris soin d'attacher une étoile d'argent sur sa robe avec l'inscription "L'union fait la force", la devise de la Belgique.

Photo officielle durant le mariage d'Ingrid Alexandra de Norvège au Palais d’Oslo. ©Belga

A l'instar de sa maman, la reine Mathilde, Elisabeth a un attrait particulier pour les robes et les couleurs vives et pour les créations de la maison Natan ou de Dries Van Noten. Contactée, la maison de couture Natan a en tout cas affirmé qu'il ne s'agira pas d’une de leurs robes. La princesse a aussi ses préférences en termes de marques de vêtement. Elle apprécie particulièrement les marques Maje, Ba&sh et Emporio Armani.

Elisabeth avec la reine Mathilde lors de leur voyage officiel en duo en Egypte sur les traces de la reine Elisabeth. ©DLE

On verrait bien la jeune princesse opter pour une tenue signée du créateur anversois (et baron) Dries Van Noten, dont le style mix&match que ne renieraient pas les Britanniques conviendrait parfaitement à cette soirée importante... Et choisira-t-elle de porter des tons rouges qu'elle semble particulièrement affectionner ? Réponse samedi soir... Mais une chose est sûre, la future reine de Belgique trouvera le look qui fera parler d'elle.