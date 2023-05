Alice Keppel, l’arrière-grand-mère de la reine Camilla qui fut l’une des maîtresses… d’Edward VII…

Et pourtant, en 1992 c’est la séparation du prince et de la princesse de Galles avec, en 1996, le divorce.

En 1997, se produit le tragique décès de la princesse Diana. C’est en 2005 que le prince Charles se remarie avec Camilla entre-temps divorcée à son tour. Il s’ensuit une quinzaine d’années où celle qui ne porte que le titre de duchesse de Cornouailles pour ne pas froisser les susceptibilités, joue son rôle et ne fait pas de vagues. Arrive le Jubilé de Platine et le souhait formulé officiellement par Elizabeth II : que le jour venu, Camilla soit reine et non pas princesse consort comme cela avait été pacté lors de son mariage pour apaiser l’opinion publique toujours très sensible au souvenir de Diana. Quel chemin parcouru depuis le début d’une relation sentimentale qui n’avait pas abouti car clairement refusée par le duc d’Edimbourg en tête, Lord Mountbatten (l’oncle et second père de Charles) et la reine mère.

Que penser au moment du sacre la reine Camilla ? Se souviendra-t-elle de son ancêtre Alice Keppel qui fut l’une des maîtresses du roi Edward VII et qui au regard des convenances de l’époque, ne connut pas un destin royal ?

Alice Edmonstone vit le jour le 29 avril 1868 à Woolwich Dockyard en Angleterre. Elle est le dernier enfant de Sir William Edmonstone, quatrième baronnet Edmonston. En 1891, elle épouse George Keppel, fils du septième comte d’Albermarle. Alice Keppel est considérée à son époque comme une très belle femme. Elle multiplie les aventures extra-conjugales que n’ignore pas son époux. En 1898, elle rencontre le prince de Galles, futur roi Edward VII, fils de la reine Victoria. 28 années les séparent mais le futur monarque tombe sous son charme.

Alice Keppel sera l’une de ses nombreuses maîtresses, on lui en a, en effet, attribué plus de 50 ! À la différence d’Agnès Keyser qui fut également sa maîtresse jusqu’à sa mort et qui, elle, était célibataire. Alice Keppel n’est pas acceptée par l’entourage du roi Edward VII. On pointe notamment du doigt son manque de discrétion mais on loue en revanche sa capacité à gérer les sautes d’humeur du monarque.

On a souvent écrit que l’épouse du souverain, la reine Alexandra était devenue amie d’Alice Keppel. Il n’en est rien. Elle la tolérait sans plus mais eut la délicatesse de lui permettre de se rendre au chevet du souverain mourant. À la mort du roi en 1910, Alice Keppel quitta l’Angleterre pendant deux ans pour vivre à Ceylan. Elle est décédée en septembre 1947. Elle vivait alors avec son époux dans leur villa de Florence, ville où elle a été inhumée.

Ce 6 mai, son arrière-petite-fille Camilla entre dans l’Histoire en devenant reine…