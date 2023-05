Cartier et la broche Williamson d’Elizabeth II

Mais, en 1953, pour le couronnement d’Elizabeth II, la taxe alors en vigueur sur les bijoux, oscillant entre 50 et 75 %, rend les achats à des prix quasi prohibitifs. Les invités préfèrent alors puiser dans leurs bijoux personnels ou s’en faire prêter.

Cependant, Cartier va réaliser l’une de ses plus importantes commandées royales en 1953 de la part de la reine Elizabeth elle-même, bien que la broche ne fut pas portée au couronnement.

En 1947, la princesse Elizabeth avait reçu en cadeau de mariage de John Williamson, géologue canadien et fervent monarchiste, un stupéfiant diamant rose de 54,5 carats.

Cette gemme, découverte dans un baobab dans sa concession minière en Tanzanie, avait ensuite été taillée en un brillant de 23,60 carats. C’est Frederick Mew, le dessinateur en chef chez Cartier qui est choisi pour mettre la pierre en valeur dans une broche.

L’homme est réputé pour son talent pour les représentations naturalistes de fleurs et d’animaux.

Jean-Jacques Cartier et Frederick Mew, s’entendaient très bien et partageaient la passion de l’art. C’est après de nombreux échanges et de nombreuses esquisses au crayon qu’ils aboutirent à quatre dessins définitifs gouachés à l’échelle, qui furent présents à la souveraine afin qu’elle puisse choisir celui qu’elle préférait.

Le dessin validé par la souveraine incorporait le gros diamant Williamson comme pièce centrale d’une fleur avec une tige de diamants taille baguette, les pétales de diamants taille brillant et des feuilles de diamants taille marquise.

La broche Williamson, comme on l’appelle, fut portée à de multiples reprises par la reine au cours des décennies suivantes, notamment lors du mariage du prince Charles et de la princesse Diana en 1981, lors du mariage du prince Edward et de Sophie Rhys-Jones en 1999 ou encore lors de la visite du président et de la Première Dame des États-Unis, Barack et Michelle Obama en 2009.

“Les Cartier”, Francesca Cartier Brickell, Les Arènes, 2022, PP. 471-472