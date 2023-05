Comment entretenir et cultiver les lupins dans son jardin

Longue floraison ?

Les lupins vivaces produisent au cours de la belle saison de nombreuses tiges fièrement dressées. Le feuillage est dense et composé de feuilles digitées comportant entre dix et quinze folioles. Les fleurs sont réparties en étages le long des hampes florales, ce qui donne à la plante un curieux aspect de chandelier. En pleine floraison, un pied adulte de lupin peut mesurer de 50 centimètres à 1 mètre suivant les variétés. Les fleurs se montrent en juin-juillet mais si on prend soin de couper les hampes florales fanées, une seconde floraison moins abondante que la première peut se produire en septembre. Il est important de les placer parmi d’autres plantes vivaces à floraison estivale car défleuris ce ne sont vraiment pas des modèles de beauté.

Sont-ils vraiment exigeants ?

Les lupins détestent le calcaire sous toutes ses formes puisque ce dernier provoque le jaunissement du feuillage, un phénomène connu sous le nom de chlorose. On évitera donc les terres ayant reçu de la chaux, des engrais calcaires. Ils doivent être plantés dans un sol acide (pH 5,5 – 6) ou à défaut dans un sol neutre (pH 7). Le sol doit aussi être bien meuble et très riche en éléments nutritifs. Mais attention, les lupins n’apprécient pas non plus le fumier frais. Au niveau de l’exposition, on leur réservera un emplacement ensoleillé tout en évitant de les planter contre un mur exposé plein sud.

Quelques conseils d’entretien ?

Pour que les lupins vivaces puissent se développer sans mal, on devra les espacer de 40 à 60 centimètres suivant les variétés. Dès que la floraison est terminée, on éliminera sans pitié les hampes florales. On les coupera juste sous les premières fleurs. Quand on aura éliminé toutes les tiges portant les fleurs, on laissera les plantes se reposer pendant deux à trois semaines. Au mois d’août, on les arrosera copieusement à l’eau de pluie (éviter à tout prix l’eau de ville qui est trop calcaire) puis avec une solution nutritive pour favoriser une refloraison en automne. Comme les lupins sont gourmands, il est vivement conseillé de les rajeunir tous les trois ans et de les replanter dans une nouvelle terre. En règle générale, on ne peut pas replanter des lupins au même endroit avant quatre années.

La plante de la semaine : la sauge afghane

Sauge russe, sauge afghane ce sont les noms populaires d’un arbuste que beaucoup de jardiniers connaissent et apprécient : le Perovskia atriplicifolia. Son feuillage gris argent est fortement aromatique : il s’en dégage une senteur de sauge officinale mais un peu camphrée. La floraison est spectaculaire et très longue. Ses tiges blanchâtres peuvent atteindre 1 à 1,30 m et au sommet des épis ramifiés portent de nombreuses petites fleurs bleu violacé qui rappelle un peu la lavande. Elles ornent l’arbuste du mois de juin jusqu’au mois de septembre voire un peu plus tard en fonction de la météo. Les fleurs du Perovskia sont mellifères et attirent particulièrement les abeilles et les bourdons. Pour réussir sa culture, il faut savoir que cet arbuste préfère nettement les sols légers, très bien drainés voire secs et pauvres et qu’elle tolère le calcaire. Par contre, un sol compact, humide la fera dépérir rapidement. Pour l’exposition, le plein soleil est la situation idéale. Au début du printemps, il suffira de couper les tiges à quelques centimètres de la base pour la voir repartir de plus belle. Sa résistance au froid est excellente puisque la plante peut supporter des températures de l’ordre de -15°C sans en souffrir. Parmi les cultivars, le très beau Perovskia atriplicifolia “Silvery Blue” dont le feuillage apparaît blanc et forme un contraste saisissant avec les fleurs est une merveille.

A male red crossbill (Loxia curvirostra) sitting on branch spruce.

Les petites bêtes du jardin : le bec-croisé des sapins

Curieux parce que son bec est asymétrique. Le bec-croisé des sapins (Loxia curvirostra) est un oiseau de taille moyenne : 26 à 29 cm d’envergure et un poids qui oscille entre 40 et 52 g suivant le sexe. Au niveau du plumage, le corps du mâle, en période nuptiale, est rouge vermillon tandis que ses ailes sont d’un brun assez foncé. La femelle est plutôt d’un jaune verdâtre pointillé de gris, avec le croupion qui peut être vraiment jaune. Cet oiseau pour le moins original est totalement inféodé aux conifères que ce soient des forêts naturelles ou plantées. En effet, il se nourrit quasi exclusivement de graines de conifères qu’il parvient à extirper des cônes grâce à son bec si particulier. Sa technique est tout à fait étonnante : il repère le cône qui l’intéresse, le détache de l’arbre et le transporte sur une branche où il pourra le tenir fermement entre ses doigts et entamer la récolte des graines. Il commence toujours par le bas du cône et remonte en spirale. Son nid est construit au sommet d’un conifère, généralement sur une fourche. Il est composé d’aiguilles de conifères, d’herbes, d’écorces. La femelle y pond trois à quatre œufs blancs teintés de vert avec le bout le plus gros fortement teinté de brun. L’éclosion a lieu treize, quatorze jours plus tard tandis que les jeunes quittent le nid après une vingtaine de jours mais sont encore nourris par les parents pendant un mois.