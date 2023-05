Ces 5 destinations sont susceptibles de vous faire tomber malade : voici pourquoi

À lire aussi

Toutes ces données récoltées ont été mises ensuite en relation avec les recommandations vaccinales des États-Unis et de l’Angleterre. Tout cela, en n’oubliant pas les pays où il est déconseillé de boire de l’eau du robinet. Une note sur 100 a été attribuée pour ces destinations.

1. Punta Cana, République Dominicaine

Avec une moyenne de 90,4 sur 100, Punta Cana est la première des destinations à éviter. Forbes a constaté que près de 10 % des touristes qui ont visité la ville sont tombés malades. Avant de s’y rendre, il est conseillé de se faire vacciner contre l’hépatite A et le tétanos. De plus, l’eau du robinet n’est pas potable donc vous avez plus de risque de développer une maladie.

2. Charm el-Cheikh, Égypte

Avec un score de 83,5 sur 100, ce sont près de 6000 messages de touristes qui disent être tombés malades à Charm el-Cheikh. Principale cause ? L’intoxication alimentaire. L’eau du robinet est également déconseillée à la consommation en Égypte.

3. Sal, Cap-Vert

Il est recommandé de se faire vacciner contre l’hépatite A, le tétanos et d’éviter de boire l’eau du robinet une fois arrivé sur place. 11 % des voyageurs ont expliqué sur les forums avoir été contaminé par une maladie sur place. Le score donné est de 70,6 sur 100.

4. Playa Del Carmen et Cabo San Lucas, Mexique

En quatrième et cinquième places, ces deux villes du Mexique obtiennent une note de 63 sur 100. Ces destinations sont à éviter si vous ne voulez pas tomber malade et que vos vacances se transforment en cauchemar.