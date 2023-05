Voici les 5 plus belles villes de Belgique

Bruges

Il est impossible pour tous Belges ou touristes de passer à côté de cette ville. Surnommée “la Venise de Nord” de par ses canaux qui traversent la ville et son architecture gothique, vous vous sentirez ailleurs tout en étant chez vous. Vous y verrez l’hôtel de ville qui date du XIVe siècle, non loin de la Grand-Place, vous pourrez admirer le beffroi bâti du XIIIe siècle qui possède un carillon de 47 cloches et une tour mesurant 83 mètres de haut. Vous pouvez d’ailleurs monter dans la tour et admirer la ville avec une vue panoramique. Bien évidemment, il est possible de prendre un petit canot pour découvrir Bruges.

Bruxelles

Notre capitale fait partie des plus belles ville du royaume. La Grand-Place est incontournable ! Elle est, depuis 1998, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous pourrez tester l’une des 2 000 bières que propose le Delirium Café ou même encore marcher vers le Monts des Arts pour peut-être visiter le musée Magritte.

Qui dit Bruxelles, dit également “Manneken-Pis”, notre petit homme national voit tous les jours défiler devant lui de nombreux touristes. Fait de bronze et mesurant seulement 55,5 centimètres de haut, il est situé à quelques pas de la Grand-Place. L’Atomium est aussi un lieu immanquable de la capitale. C’est l’une des constructions phare de Bruxelles, à voir au moins une fois dans sa vie.

Dinant

Située en Wallonie, la ville de Dinant est traversée par la Meuse, plus grand fleuve du pays. La citadelle, “forteresse”, a été édifiée au XIXe siècle sur un fort qui avait été démantelé et construit en 1051. Comment y accéder ? En prenant un téléphérique !

Anvers

Ville portuaire et la plus peuplée de Belgique, Anvers c’est aussi la ville des diamantaires. Que visiter ? Le musée “aan de Storm”, le centre historique, le musée de la mode, le musée de l’imprimerie “Plantin-Moretus, le jardin botanique, sans oublier le Zoo qui se trouve juste à côté de la gare.

Gand

Avec ses quais aux Grains et aux Herbes, au bord de la Lys, Gand est une ville riche en histoire. Si vous aimez les cathédrales, c’est le lieu par excellence car la cité en compte quelques-unes avec le magnifique château des comtes qui date de 1180.