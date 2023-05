Le site indique qu’il a défini "l’infidélité" en faisant référence aux personnes ayant des relations sexuelles en dehors de leur mariage ou de leur union civile sans la permission de l’autre partenaire. Les relations peuvent varier considérablement à travers le monde, et il existe certains mariages dans lesquels les gens peuvent s’autoriser mutuellement à avoir des relations sexuelles avec d’autres personnes en dehors du mariage. D’autre part, l’infidélité est également l’une des raisons les plus courantes pour lesquelles les relations mariées et non mariées prennent fin.

Par conséquent, ils ont décidé d’explorer quels pays ont des taux d’infidélité plus élevés que d’autres. Voici le classement des pays européens.

Le top 10 des pays qui comptent le plus d’infidèles en Europe

1. Turquie

2. Allemagne

3. Royaume-Uni

4. France

5. Italie

6. Espagne

7. Pologne

8. Ukraine

9. Pays-Bas

10. Belgique

Les pays européens qui ont les taux d’infidélité les plus élevés

L’infidélité est relativement courante en Europe. Dans certaines situations, il peut y avoir des relations où les couples s’autorisent à avoir des relations sexuelles avec d’autres personnes en dehors du mariage. Au Danemark, près de 46% des personnes admettent avoir couché avec quelqu’un en dehors du mariage. L’Allemagne et l’Italie ne sont pas loin derrière, où 45% des personnes mariées dans ces deux pays admettent avoir commis une infidélité. La Belgique, la Norvège et la France ont également des taux d’infidélité de 40% ou plus.