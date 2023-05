Ces petites chapelles de Flandre à redécouvrir

Sentinelles

De Poperinge à Maasmechelen, de Meulebeke à Brasschaat, elles sont comme des sentinelles en bordure des routes et des chemins au même titre que les vieilles fermes basses, les écluses ou les moulins à vent. Elles sont ravissantes et témoignent de cette piété populaire de jadis. Les chapelles rurales sont indissociables des paysages de Flandre. Chaque village en possède au moins une, ou bien davantage. Des chapelles il y en a énormément dans le nord du pays. Des petites, moyennes ou grandes, connues, méconnues ou inconnues, souvent intéressantes par leur architecture, leur décor, leur histoire, les traditions qui s’y rattachent ou par leur situation géographique originale ou exceptionnelle. Elles témoignent de la foi, un peu assoupie mais toujours vivante, des Flamands. Pendant le confinement, beaucoup de Flamands avaient déjà chaussé leurs chaussures de marche dans le but d’explorer un peu plus leurs environs. Les petites chapelles de village ont été un but de promenade pour beaucoup de nos concitoyens, trop contents de sortir de chez eux pour battre le pavé des rues et arpenter les chemins bucoliques.

Inventaire

Y-a-t-il encore de bonnes âmes pour s’occuper et entretenir ce patrimoine religieux, unique en son genre ? On ignore combien de chapelles ont été recensées dans les 300 communes que compte la Flandre aujourd’hui. Au moins 15000, peut-être 20000 ou davantage. Un certain nombre ont disparu suite à des expropriations. Bert Verheyden, conseiller Patrimoine chez Parcum, le musée et centre d’expertise sur l’art et la culture religieux reconnu par les autorités flamandes, a eu pour mission, il y a un an, de dresser un inventaire des petites chapelles en Flandre. Une plateforme commune rassemblant des informations sur ces petites chapelles de village et de chemin verra le jour prochainement. Le but est d’enrichir la base de données existante et de la mettre à disposition du plus grand nombre.

Chaque chapelle a sa propre histoire. Elles portent une date ou alors une inscription particulière telle que “en reconnaissance pour une grâce obtenue”. À l’intérieur, on aperçoit le plus souvent une statue de la Vierge ou d’un saint, parfois un modeste décor peint. Un porche abrite la porte et le pèlerin. Chaque petit sanctuaire est le reflet de la ferveur locale. Il y a des petites chapelles rurales mais aussi de grandes chapelles dans les villes. Ainsi, le restaurant The Jane à Anvers fut pendant longtemps l’ancienne chapelle de l’hôpital militaire dans la Métropole. À Ninove, un jeune couple a transformé la chapelle dédiée à Onze-Lieve-Vrouw ten Beukenboom pour en faire sa… maison.

Ces chapelles de nos campagnes souvent passent inaperçues. On peut les voir comme un chemin touristique. Le touriste peut alors se transformer en pèlerin touché par la beauté d’une chapelle qui atteint son cœur. Environ 15000 petites chapelles avaient été photographiées et répertoriées à la fin des années nonante. Ce travail de Titan, on le doit à un couple zélé : Maria et Dries Van Heukelom. Pour compléter leur travail commencé en 1998 et terminé dans les années 2000, un nouveau site internet a été mis en ligne le 11 mai dernier : www.kapelletjes.be. “Le nouveau site devrait non seulement encourager les curieux à partager des informations mais aussi inciter des personnes qui souhaiteraient aller plus loin ou s’engager à réfléchir à l’avenir de nos chapelles, ” souligne Bert Verheyden. L’important est de s’inspirer des idées des autres pour mettre en valeur et pérenniser ce patrimoine religieux unique. Un ouvrage de référence a été rédigé pour mettre en valeur ces petites chapelles. Il évoque aussi leur lien avec la communauté locale. Le livre, en néerlandais, vient de paraître sur le sujet. Il s’intitule : “Kapel gezocht : 15 000 verhalen in beweging” (15 000 chapelles répertoriées) éd. Parcum/Lannoo Campus), 168 p. Renseignements : www.parcum.be