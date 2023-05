Ariane des Pays-Bas a bien changé

Après avoir passé sa petite enfance à Wassenaar, Ariane déménage avec sa famille vers le Palais Huis ten Bosch à La Haye où le couple royal s’installe après son intronisation et surtout un vaste chantier de rénovation.

La princesse est scolarisée au Christelijk Gymnasium Sorghvliet autrefois aussi fréquenté par ses sœurs la princesse héritière Amalia et la princesse Alexia.

Le site de la monarchie indique qu’Ariane a pour loisirs le hockey, la guitare, la danse, le tennis et le chant. À l’exception de cette année, elle pratiquait aussi le ski à la station de Lech en Autriche.

De l’aveu-même de la princesse héritière Amalia, les relations avec Ariane sont très simples et en tous les cas moins compliquées qu’avec la princesse Alexia qui termine son baccalauréat international à l’Atlantic Collège au pays de Galles où fut scolarisée la princesse héritière Elisabeth de Belgique ainsi que le roi Willem-Alexander.

Lors de sa dernière apparition publique à Rotterdam pour le Koningsdag, Ariane est apparue désormais chaussée de hauts talons, et de même taille que ses parents et sa sœur Amalia. Toujours très souriante, d’apparence très spontanée et naturelle, la princesse Ariane est la nouvelle étoile montante de la famille royale des Pays-Bas.