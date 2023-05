Chat, chien ou rongeur: quel animal choisir pour votre famille ?

Tout d’abord, gardez en tête que si les enfants s’engagent à changer la litière, à promener le chien ou à nourrir le hamster, il se peut que cet élan ne dure qu’un temps. Aussi, demandez-vous si vous êtes prêts à prendre en charge ces tâches sur le long terme. Prenez également conscience qu’avoir un animal a un coût. Il est vrai qu’il est possible d’en adopter un gratuitement dans un refuge mais s’en occuper au quotidien demande beaucoup d’argent. Entre la nourriture, les vaccins annuels, la stérilisation ou les traitements antiparasites, on estime, par exemple, que posséder un chien sans problème de santé coûte en moyenne 500 à 2 000 euros par an. Après avoir pris tout cela en compte, si votre envie de passer le cap est toujours là, il reste une question à laquelle répondre : quelle boule de poils fera fondre votre cœur ? Pour le savoir, vous devrez d’abord considérer l’espace à votre disposition ainsi que votre emploi du temps. Afin d’y voir plus clair, voici un petit tour d’horizon des possibilités.

Waff !

Vous craquez pour un ami canin ? Nous vous comprenons, ce n’est pas pour rien que nous le surnommons le meilleur ami de l’homme. En plus de tout l’amour inconditionnel qu’il partagera avec vous, le chien se révélera également être un excellent compagnon et pourrait même participer à créer un climat de sécurité à la maison. Par contre, si vous êtes du genre à être toujours en vadrouille et très peu chez vous, l’option du chien n’est peut-être pas une bonne idée puisqu’il demande une présence et un investissement personnel assez important.

Les races de chien se comptent par dizaine, chacune avec ses particularités. Aussi, n’hésitez pas à demander les conseils d’un vétérinaire pour savoir celle qui vous correspond le plus. Par exemple, si vous êtes de nature anxieuse, évitez les chiens comme les Jack Russel qui le sont tout autant. N’oubliez pas non plus que si vous craquez pour un adorable petit chiot avec une tête d’ange, mais doté de pattes larges, il risque de grandir encore et encore et aura besoin d’un endroit suffisamment spacieux pour se dépenser et être heureux.

Peu importe la race que vous choisirez, il est important que vous gardiez en mémoire une règle. Durant la période d’adaptation de l’animal à son nouvel environnement, il est préférable de ne pas le laisser seul avec un jeune enfant. De fait, ce qu’un bambin considère comme un jeu peut être dans certains cas mal interprété par le chien, qui pourrait alors se montrer agressif et le mordre. Il faut que vous lui laissiez le temps d’apprivoiser sa nouvelle famille; mieux vaut être prudent. Les chiens sont également très connus pour leur intelligence. En fonction de la race que vous choisirez, n’hésitez donc pas à vous rendre au dressage en famille. Une manière d’éduquer votre animal, de vous faciliter la vie et de resserrer les liens entre vous. Optez également pour des promenades régulières, de manière à stimuler votre toutou et à vous dépenser tous ensemble par la même occasion.

La famille et les animaux de compagnie ©Copyright (c) 2018 oes/Shutterstock. No use without permission.

Miaou !

Si vous ne faites pas partie de la team chien, vous serez certainement dans celle des chats. De nature plus indépendante, le chat semble être un bon compromis; mais, là, encore, il vous faut évaluer quelques critères. De fait, ces petites boules de poils, aussi adorables qu’elles peuvent être, ont des griffes et peuvent parfois faire mal sans même le faire exprès. Il faudra donc régulièrement les tailler et prévoir des accessoires et des jeux pour les garder stimulés. Comme les chiens, ils n’ont qu’un seul maître qu’ils n’hésiteront pas à défendre le moment venu. Gardez également en tête qu’un chat est extrêmement propre. Il a besoin d’être brossé régulièrement et d’avoir une litière entretenue. Enfin, rappelons qu’en Belgique la stérilisation des chattes est obligatoire.

Nos amis les rongeurs

Votre enfant est âgé de six à douze ans. Un rongeur pourrait bien le passionner. Mais, là, encore, il vous faudra bien choisir. Pour les plus petits, le cochon d’Inde et le lapin nain semblent tout indiqués. Ces animaux de compagnie sont affectueux et se laissent manipuler sans trop rechigner. Ils aiment également se blottir tout contre nous. Néanmoins, un lapin enfermé dans sa cage toute la journée ne sera pas heureux. Il aura besoin de pouvoir sauter et se dégourdir les pattes dans toute la maison. Aussi, il sera nécessaire que vous adaptiez quelque peu votre chez vous. En protégeant notamment les câbles que ces animaux adorent mordiller. Maintenant, si vous adoptez un lapin âgé de moins de six mois, il vous sera possible de le rendre propre.

La famille et les animaux de compagnie ©Copyright (c) 2019 Sharomka/Shutterstock. No use without permission.

En revanche, contrairement aux idées reçues les hamsters ne sont pas indiqués pour des enfants en bas âge. Très actifs, ils auront tendance à dormir le jour et à se cacher, tout comme le chinchilla. En d’autres mots, vous ne risquez pas de les apercevoir beaucoup. Enfin, le furet, très indépendant, conviendra plus aux adolescents et aux adultes, qu’aux petits loustics.

Peu importe le nouveau compagnon que vous aurez choisi, avoir animal présente en définitive de très nombreux avantages. Il aidera notamment votre enfant à développer son sens des responsabilités, en plus de gagner de la confiance en lui. Il se révélera également être une présence et un réconfort pour lui, tout en jouant le rôle de confident. Bref, de quoi vous faire oublier les quelques désagréments cités plus haut.