La baie de Quiberon, une destination touristique dont les Belges raffolent

La ville d’Auray commande l’accès à la presqu’île. Il s’agit d’une ravissante petite cité médiévale. Nichée au creux de la rivière d'Auray, la ville s’ouvre sur le port de Saint-Goustan de l’autre côté d’un pont de pierre à quatre arches. Cet ancien port de commerce aujourd’hui dédié à la plaisance et à la promenade accueille une activité continue sur ses quais bordés de cafés, de crêperies et de terrasses.

Chaque lundi, le marché dans le centre-ville est un passage incontournable pour y découvrir des produits locaux. Auray, c’est aussi la ville idéale pour flâner à la découverte des ateliers et galeries d’art et pour faire une virée shopping. De petites ruelles pavées et places de caractère valent aussi le détour comme la rue du Château et sa pente ardue qui permet de rejoindre Saint-Goustan ou encore la place aux Roues et son quartier authentique.

Le Grand Pardon

À quelques kilomètres de là se trouve le sanctuaire de Sainte-Anne d’Auray. C’est ici que se dévoile la capitale spirituelle de la Bretagne. On profite de la quiétude d’un grand parc arboré pour découvrir le sanctuaire dédié à Sainte-Anne. La vaste basilique côtoie un ensemble de monuments construits au fil des siècles : la Scala Santa, ancienne porte monumentale donnant accès à la chapelle, la fontaine miraculeuse, le Mémorial aux nombreux soldats bretons morts pendant la Grande Guerre, l’espace Jean-Paul II. Le 26 juillet, plusieurs milliers de pèlerins assistent au Grand Pardon.

La Scala Santa servait jadis de porte à la chapelle de Sainte-Anne d'Auray. Elle a été déplacée pierre par pierre jusqu'à l'endroit actuel. ©GDM

Autre étape incontournable de la région, Carnac dont les alignements sont un des produits d’appel les plus célèbres de la France à travers le monde. Vieux de 7000 ans, le site mégalithique comprend près de 3000 menhirs alignés dans trois sites majeurs.

Les mégalithes de Carnac comptent près de 3000 menhirs. ©GDM

Temples celtiques, lieux de cérémonie druidique, sites astronomiques… les théories concernant les alignements de Carnac ont été nombreuses. Les pierres dressées n’ont toutefois pas révélé leur raison d’être ! La dernière théorie évoque une frontière, fruit d’une organisation sociale mise en place dans la région, voulant faire passer un message fort à l’intention des tribus voisine…

Premier musée au monde pour le mégalithisme, le Musée de Préhistoire de Carnac présente tous les objets archéologiques qui ont été découverts dans les environs. Vous y découvrirez aussi la vie quotidienne à la période néolithique.

L’accès à la Presqu’île de Quiberon ne tient qu’à un fil. L’isthme de Penthièvre, appelée tombolo, mesure à peine plus de 22 mètres dans sa partie la plus étroite ! On appréciera le point de vue unique avec d’un côté la baie de Quiberon, puis de l’autre, l’océan Atlantique et le fort Penthièvre.

Le paradis perdu

À l’Ouest de la presqu’île de Quiberon, la Côte Sauvage s’étend sur une dizaine de kilomètres depuis le village de Portivy à Saint Pierre Quiberon jusqu’au Château Turpault à Quiberon. L’érosion façonne au fil des saisons cette côte granitique. Falaises abruptes, criques sauvages, arches creusées par les flots… Sans cesse fouettée par les vents et la mer, la Côte Sauvage offre un merveilleux spectacle impressionnant et vivifiant.

Au sud de la presqu’île, on profite du charme de la ville animée de Quiberon avec ses nombreux commerces et restaurants, ses spécialités gourmandes, sa grande plage, sa thalassothérapie. Tout proche du centre-ville, Port-Maria avec ses 200 bateaux de pêche et sa criée est aussi le lieu d’embarquement pour rejoindre Belle-Île, la bien nommée, Houat et Hoëdic…

Reste un trésor à visiter : la Ria d’Ethel, un petit paradis rendu à la nature. C’est un bras de mer intérieure de 22 km, parsemé de petits ports, de parcs à huîtres et de belles plages. Au cœur de la Ria, l’île de Saint-Cado est une véritable carte postale. On franchit un pont de pierre pour découvrir un petit village ravissant avec ses maisons de pêcheurs, sa fontaine et son calvaire.

Cette jolie maison aux volets bleus était jadis habitée par le gardien du parc ostréicole de la Ria. ©GDM

De quoi clôturer en beauté un périple dans ce qui est à coup sûr une des plus belles régions de France et qui gagne à se découvrir en dehors de la haute saison.

5 raisons de venir en Baie de Quiberon

La thalassothérapie

La réputation de Quiberon doit beaucoup à la thalassothérapie depuis la création du premier centre par Louison Bobet au début des années 60. L’Institut Thalassa sea&spa de Quiberon demeure un lieu d’exception pour tous ceux qui aspirent à une prise en charge et un suivi sur-mesure. À Carnac, l’hôtel Le Celtique propose de son côté plus de 650m2 de spa dédiés au bien-être.

Les huîtres

100.000 tonnes. C’est le nombre d’huîtres plates et creuses qui y sont produites. Berceau de l’huître plate, la Baie de Quiberon possède le climat idéalement recherché par les ostréiculteurs. L’eau très pure permet d obtenir une très belle qualité de produit.

Le Segway

Si la voiture reste le moyen principal de venir dans la Baie, d’autres types de locomotion sont disponibles sur place. Ainsi, le Segway, ce gyropode au maniement accessible pour les moins sportifs. Situé à Plouharmel, le Gyroparc propose des circuits d’une à deux heures dans les environs, comme une balade à Carnac et ses plages ou une escapade parmi les alignements de menhirs.

La trottinette électrique

Comme le Segway, la trottinette électrique permet de découvrir la belle nature bretonne avec un minimum d’empreinte écologique. Depuis Saint-Goustan à Sainte-Anne d’Auray en passant par la Vallée de Tréauray, c’est l’idéal pour une balade digestive.

Les conserves de poisson

Véritables institutions : les conserveries bretonnes ! Impossible de parcourir la baie de Quiberon sans faire un point d’étape dans ces lieux qui ont traversé les époques, séduisant au passage les papilles de petits et grands. En place depuis 1921, la Quiberonnaise est une des dernières conserveries sur le port de pêche de Quiberon. De son côté, la fameuse Belle-Iloise vient de célébrer son 90e anniversaire.

Comment venir en baie de Quiberon ?

En voiture

Le moyen de transport favori des Belges même si rien n’interdit sur place de troquer son véhicule contre un vélo ou un autre engin motorisé. Compter huit heures de route via Paris et Rennes.

En train

La Bretagne est desservie par TGV depuis Paris (voir sncf.fr). Le trajet dure moins de trois heures entre Paris et Auray et six heures depuis Bruxelles en tenant compte des transferts entre Paris Gare du Nord et Paris Montparnasse. Pour les trajets en Thalys entre Bruxelles et Paris, se renseigner sur thalys.com

Se renseigner

Sur la baie de Quiberon

www.baidequiberon.bzh

Sur Carnac

www.ot-carnac.fr