Membre le plus actif de la famille royale britannique, la princesse Anne, unique fille d’Elizabeth II et du prince Philip, est restée avec son frère Charles à deux jusqu’à leurs douze et dix ans avec la naissance en 1960 du prince Andrew puis en 1964 du prince Edward. Les liens entre Charles et Anne sont donc proches. La princesse n’a jamais jalousé le destin royal qui attendait son frère aîné.

Questionnée sur la manière dont le roi Charles va gérer son règne, la princesse royale lâche non sans humour : “Il a eu le temps de s’entraîner; donc, je ne pense pas qu’il changera.”

La princesse avait pris part aux différents cortèges lors du décès de la reine Elizabeth, une première pour une femme chez les Windsor. Lors du couronnement, elle avait été nommée dans la fonction honorifique de Gold stick in Waiting, en charge, symboliquement, de la sécurité du monarque. À nouveau, Anne explique que si elle a accepté la fonction, c’est que cela lui permettait de porter l’uniforme et de ne pas se casser la tête pour le choix d’une robe !

In this photo made available by Buckingham Palace on Monday, May 8, 2023, Britain's King Charles III and Queen Camilla are pictured with members of the working royal family, from left Prince Edward, the Duke of Kent, Birgitte, Duchess of Gloucester, Prince Richard, the Duke of Gloucester, Vice Admiral Sir Tim Laurence, Princess Anne, Prince William, the Prince of Wales, Kate, the Princess of Wales, Sophie, the Duchess of Edinburgh, Princess Alexandra, the Hon. Lady Ogilvy and Prince Edward, the Duke of Edinburgh, in the Throne Room at Buckingham Palace, London. (Hugo Burnand/Royal Household 2023 via AP)

La princesse fait partie des six membres de la famille royale encore vivants à ce jour qui ont assisté à deux couronnements. Elle n’avait certes pas été présente lors de la longue cérémonie de plus de quatre heures en l’abbaye de Westminster vu qu’elle n’avait pas encore trois ans mais était apparue au balcon de Buckingham. Outre Charles lui-même, le duc de Kent, le duc de Gloucester, la princesse Alexandra de Kent et le prince Michael de Kent, cousins d’Elizabeth II, peuvent se targuer d’avoir donc connu deux cérémonies de couronnement.

La princesse avait émis un communiqué peu après le décès d’Elizabeth II, se montrant reconnaissante à la vie de lui avoir permis d’être auprès de sa mère dans ses derniers moments. Anne a toujours été particulièrement proche de son père. Au cours de cet entretien, elle regrette que les longs mois de pandémie aient coupé son père, le duc d’Edimbourg, des contacts sociaux qu’il aimait tant entretenir, lui qui ne s’était jamais familiarisé avec l’internet.

En raison des normes sanitaires strictes du moment, les funérailles du prince Philip en la chapelle Saint George à Windsor n’avaient pu accueillir qu’une vingtaine de personnes et la reine était isolée, loin du reste de la famille, sur son banc. C’est une image qui bouleversa le monde, l’adieu presque solitaire d’Elizabeth II à son compagnon de vie depuis plus de 72 ans. Une image que la princesse royale ne réalisa pas vraiment pendant la cérémonie mais qui lui déchira le cœur ensuite en la voyant dans la presse.

Fidèle soutien de la Couronne, la princesse donne son point de vue sur l’institution : “Je voudrais simplement souligner que la monarchie offre, grâce à la Constitution, un degré de stabilité à long terme qu’il est difficile d’obtenir d’une autre manière. ”

Le roi Charles n’a jamais caché sa volonté de restreindre le nombre de membres réellement actifs de la famille royale mais entre-temps le prince Andrew, le duc et la duchesse de Sussex ont quitté le cercle. Les cousins Kent et Gloucester qui accomplissent encore de nombreuses obligations officielles, certes moins médiatisées, ont entre 78 et 87 ans… Sans être plus explicite, la princesse royale (titre porté par la fille unique ou aînée d’un monarque) pense qu’il convient de revoir la situation pour faire face à la bonne organisation de la Cour.

De son union avec le capitaine Mark Phillips, la princesse a eu deux enfants Peter et Zara qui ne portent pas de titre, comme elle l’avait souhaité, mais qui sont dans l’ordre de succession au trône. Remariée en 1992 au vice-amiral Timothy Laurence, elle est celle qui compte le plus d’années de mariage des quatre enfants d’Elizabeth II. La princesse est grand-mère à cinq reprises de Savananh, Isla, Mila, Lena et Lucas.