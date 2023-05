Le retour des épouvantails (et pas seulement pour faire peur aux oiseaux)

"Roi de la récup'"

Souvent plus utile en décoration qu’en épouvante, le bonhomme de paille amène une touche de vie, une brindille d’humour, une ambiance bucolique au potager. Sa confection est un jeu d’enfants mettant à contribution toute la famille. À chacun de dégoter au fond de la garde-robe un vêtement troué pour revêtir la créature. Deux ou trois bâtons, de la ficelle, et surtout une grosse ration de foin ou de paille. Roi de la récup', l’épouvantail fait feu de tout bois. Robuste en planches de palette, poétique avec des pots de terre cuite superposés, élégant quand il est sculpté avec du treillis de poule, clownesque avec des pots de yaourt colorés… tous les coups sont permis. Seul impératif : qu’il soit suffisamment durable et solide pour résister aux intempéries, et à la chaleur.

Effrayant par illusion

Pour tenir à l’écart les oiseaux, la présence d’un homme de paille peut être accompagnée d’une illusion de mouvement, en le plaçant dans une position de travail, soutenu éventuellement par un ressort, et en l’ornant d’une guirlande de tissu léger animée par le vent, ou de CD reflétant la lumière. Dernièrement, les épouvantails modernes s’équipent d’un amplificateur de bruits de rapace. Il existe d’ailleurs des épouvantails cerf-volant, nommés “effaroucheurs”, tenus par un mât et se déplaçant bercé par le vent.

© Jacques Duchateau

Confection : mode d’emploi

Durant 20 années, pour la Fête des épouvantails de Piétrebais, Jacqueline Fochon a confectionné en véritable artiste des centaines d’épouvantails. Pour la spécialiste, la simplicité est le maître-mot pour créer un homme de paille bien ficelé. “Démarrez de 2 bâtons fixés en croix. Bourrez les vêtements de paille. Pour la tête, rouler une boule de paille bien dense, éventuellement tenue par une paire de bas collants troués. L’authentique épouvantail se passe de trait sur son visage. Ensuite, ficelez le corps sur la croix. Pour les mains et les pieds, laissez dépasser la paille aux extrémités. Ajoutez enfin un couvre-chef. ”

Protéger semis et récolte : “Ça fonctionne”

Plus sérieusement, un jardinier averti veillera à combiner différentes tactiques d’éloignement d’animaux gourmands, autre que des filets risquant de piéger mortellement les oiseaux. Principalement “les merles, étourneaux, les ramiers, et surtout les pigeons”, constate Georges Kaisin. Le jardinier pour l’ASBL Nature&Progrès a pu tester et valider des répulsifs pour protéger ses semis et ses futures récoltes… “autrement plus efficaces qu’un épouvantail, dont les oiseaux s’accoutument bien si celui-ci n’est pas mis en mouvement”. Première astuce : du poivre blanc. “Rouler les semis dans un mélange pâteux de poivre blanc moulu et de lait. ” Dégoût assuré pour le volatile. Seconde astuce : le poisson-épouvantail ! “Cette astuce, je l’ai entendue dans la bouche de Jean-Pierre Coffe. Faire pendre un soret, ou autre poisson odorant à la branche d’un cerisier ou autre fruitier vulnérable. Ça fonctionne ! ” Enfin, dernier redoutable conseillé par le jardinier : “avoir un chat bon chasseur” !