Mary de Danemark : la princesse plus que parfaite

À l’été 2002, elle s’installe à Copenhague où elle se familiarise doucement avec la vie de ce qui deviendra sa nouvelle patrie. Elle travaille alors pour le groupe Microsoft. À l’automne 2003, les fiançailles sont annoncées. Mary Donaldson apparaît vêtue d’un élégant et classique manteau brun qui montre l’évolution de style qui a été le sien au cours des derniers mois.

On se souviendra des larmes non contenues de Frederik de Danemark en voyant sa future épouse pénétrant dans la cathédrale de Copenhague. Le couple a eu quatre enfants : Christian (2005), Isabella (2007), et les jumeaux Vincent et Josephine (2011). La famille vit à cheval entre le palais d’Amalienborg et la Chancellerie du château de Fredensborg.

Mary s’est appliquée dès le début à apprendre la langue danoise qu’elle maîtrise apparemment à présent quasiment à la perfection. En 2018, elle avait épaté l’assemblée réunie au château de Christiansborg en prononçant un long discours pour les 50 ans de son époux.

Comme ses consoeurs européennes, la princesse a créé une fondation en 2007. Elle vise à lutter contre l’isolement social dans trois domaines : l’intimidation et le bien-être, la violence domestique et la solitude. Elle est particulièrement active via des projets dans les écoles.

Une autre thématique qui lui est chère est la fondation cardiaque qu’elle parraine. Sa mère Henriette est décédée en 1997 des suites de problèmes au cœur. Une disparition qui est toujours durement ressentie par Mary. Son père professeur de mathématiques vit une partie de l’année au Danemark pour être auprès de ses petits-enfants.

Au fil des ans, Mary de Danemark a affiné son style. Elle est aujourd’hui considérée comme l’une des princesses les plus élégantes, choisissant toujours à la perfection le choix de ses tenues en fonction des circonstances.

Pour ses 50 ans et malgré la pandémie, la princesse a reçu différents hommages nationaux avec des expositions et l’inauguration d’un hôpital universitaire qui porte son nom.

La princesse a su conquérir le cœur des Danois mais surtout la confiance de sa belle-mère la reine Margrethe qui règne depuis 1972 et qui a toujours bien laissé entendre qu’elle n’abdiquerait jamais. La souveraine a désigné sa belle-fille pour être l’une des régentes du royaume. Au Danemark lorsque la reine est à l’étranger, une régence doit être mise en place. L’époux de Margerthe II le défunt prince Henrik n’avait jamais eu cette reconnaissance, lui qui pesta jusqu’à la fin de sa vie de ne pas être traité d’égal de rang avec la reine. Mary peut donc assurer la régence tout comme son époux, son beau-frère le prince Joachim (bien que celui-ci s’installant à Washington cet été ne sera plus guère en mesure de le faire) et la princesse Benedikte, sœur de la reine.

À l’automne 2022, l’annonce par la Cour de la décision de la souveraine de retirer les titres de princes aux quatre enfants de son fils cadet le prince Joachim et les titrer comtes de Monpezat dès le 1 janvier 2023 avait semé le trouble et surtout créé un profond schisme familial. La princesse fut la première à réagir avec beaucoup de diplomatie et de modération, soutenant la décision de sa belle-mère qui s’est ensuite justifiée face aux critiques mais qui a maintenu cette mesure. La famille royale au complet est depuis apparue ensemble lors des 83 ans de la souveraine.

Qui sont les proches amies de la princesse au sein des familles royales européennes ? Victoria de Suède et Mette-Marit de Norvège sont les plus proches. Mary est la marraine de la princesse Estelle de Suède, fille de Victoria. Les princesses Mette-Marit et Victoria sont par ailleurs marraines du prince Christian, fils aîné de Mary. Cette dernière entretient aussi des relations avec la reine Mathilde qui a été choisie pour être la marraine de la princesse Isabella. La princesse héritière a également noué des liens avec la princesse de Galles et est amie avec la reine Maxima des Pays-Bas.

Ces dernières années, le rôle officiel de la princesse s’est étoffé. Elle vient d’effectuer un déplacement en Océanie, faisant halte aux îles Fidji, Vanuatu puis Sydney afin de promouvoir la candidature du Danemark pour un poste au Conseil de sécurité des Nations unies en mettant en exergue le travail du pays pour venir en soutien aux pays touchés par les effets néfastes du réchauffement climatiques.

À son retour, la princesse a présidé la commémoration en hommage aux militaires tombés dans des zones de conflit ou en mission de maintien de la paix au Kastellet à Copenhague. La princesse avait revêtu le costume militaire de la Garde nationale dont elle vient d’être promue major.