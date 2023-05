Pourquoi continuer à jouer est primordial pour vos enfants

Tout d’abord, sachez que tous les experts s’accordent sur ce point : jouer permet aux enfants d’acquérir de nombreuses compétences qu’ils utiliseront au quotidien pour découvrir le monde qui les entoure. Premièrement, le développement intellectuel. En effet, découvrir de nouvelles choses s’avère toujours être plus simple lorsque c’est associé au plaisir. Dans le cas du jeu, l’apprentissage passera par la répétition, puisque l’enfant développera sa capacité à résoudre des problèmes grâce à ses actions, tout en assimilant de nouvelles règles. Optez pour une activité où il doit former des mots, associer des images, faire preuve de créativité ou même faire travailler ses méninges avec des jeux de mémoire ou de stratégie.

La deuxième compétence stimulée chez l’enfant lors d’une séance de jeu est bien entendu la socialisation. De fait, le partage et la conciliation sont au centre du jeu. Lorsque les plus petits jouent ensemble, plutôt que chacun sur une tablette, ils sont amenés à interagir. Une manière de s’évader sainement, de développer leur sens affectif et d’apprendre à exprimer leurs idées en communiquant et en écoutant les autres.

Évidemment, jouer permettra également aux enfants d’améliorer leur motricité et leurs réflexes cognitifs, en manipulant toute une série d’objets. Ce qui n’est pas négligeable pour les plus jeunes, encore en plein apprentissage. En grandissant, les enfants pourront par la suite pratiquer de nouvelles activités qui leur demanderont davantage d’efforts physiques. Sauter, courir ou même lancer quelque chose, tant de mouvements qui leur permettront de renforcer leurs muscles et leurs habilités.

Enfin, le jeu permet aux enfants d’améliorer leur langage puisqu’ils apprendront irrémédiablement de nouveaux mots, concepts et idées. Un rôle essentiel pour la construction de la personnalité et pour apprendre à mieux se connaître. Bref, vous l’aurez compris, l’importance du jeu n’est pas à sous-estimer chez les plus jeunes. Privilégier du temps où les écrans sont éteints est donc indispensable. L’heure est venue de laisser parler l’imagination de vos bouts de chou.

Quels jeux choisir ?

Certains jeux, comme cache-cache, construire une cabane, jouer aux parents… sont intergénérationnels et ne manquent jamais d’amuser les plus petits. Mais en tant que bons parents que vous êtes, nous ne doutons pas que vos armoires regorgent d’une multitude de jeux de société. Ils sont idéaux pour resserrer les liens familiaux, découvrir d’autres manières de s’amuser et passer le temps. Peut-être serez-vous avides de nouvelles découvertes en la matière ? Voici notre petite sélection pour tous les âges.

Pour les tout-petits : “Tous au dodo” – Paille éditions

Le jeu parfait pour créer de l’interaction avec vos enfants (dès l’âge de deux ans) avant de les coucher, en métamorphosant la traditionnelle histoire du soir en activité ludique.

Pour les jeunes enfants : “Le monstre des couleurs” – Purple Brain

Inspiré du best-seller “La couleur des émotions” d’Anna Llenas, ce jeu permettra aux plus jeunes (dès l’âge de cinq ans) d’exprimer leurs émotions et de les structurer.

Pour les jeunes ados : “Punto”- Game Factory

Punto est un jeu qui revisite de la meilleure manière du monde le Puissance 4. En ajoutant la possibilité d’écraser les cartes de vos adversaires, il promet une bonne dose de stratégie et d’interactions.

Pour les plus grands : “Fiesta de Los Muertos” – Oldchap games

En revisitant à merveille le “téléphone arabe”, ce jeu offrira à tout le monde un moment rempli de rires lorsque le moment sera venu de faire le lien entre l’indice initial et le résultat final.