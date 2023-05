Quelles sont les vertus de la mélisse ?

Une vivace pas compliquée !

Peu difficile, la mélisse accepte de pousser dans la plupart des sols à l’exception de ceux qui sont détrempés. Il est aussi possible de la cultiver en pot. Comme la majorité des plantes aromatiques, la fausse-citronnelle est une grande amoureuse du soleil. Attention toutefois, si l’emplacement lui convient à merveille, elle peut coloniser une belle surface en peu de temps, d’autant qu’elle a tendance à se réensemencer facilement. Peu d’entretien à prévoir si ce n’est peut-être de rabattre juste après la floraison pour qu’elle produise un nouveau et abondant feuillage. En cas d’attaque de rouille, il est bon de supprimer rapidement les parties malades. Au niveau de la multiplication, vous pouvez soit diviser les touffes de 3 ans en automne ou au début du printemps soit effectuer un semis au printemps à 20°C (les graines germent en 8-10 jours). Les jeunes plantules obtenues par la technique du semis ne seront installées au jardin qu’au printemps suivant.

Mellifère, anti-moustiques…

La mélisse est une plante mellifère très appréciée des abeilles. Si vous la plantez près de légumes à polliniser, les abeilles ne manqueront pas d’aller les butiner et vous verrez probablement le rendement de votre parcelle augmenter… Intéressant, non ? Du côté des oiseaux, le superbe bouvreuil pivoine semble apprécier les graines de la mélisse. Avec son parfum citronné, la mélisse repousse aussi certains insectes, dont les moustiques. Pensez donc à placer quelques petites touffes de mélisse près de la fenêtre de votre chambre…

Une infusion très utile

Connaissez-vous l’infusion de mélisse ? Elle est pourtant très efficace pour éloigner les fourmis, les mouches blanches (aleurodes) et les acariens. Elle est moins efficace pour les membres de la tribu des pucerons. En pratique, pour l’infusion, il vous faut pour 1 litre d’eau, 100 g de feuilles fraîches de mélisse. Les feuilles sont finement découpées et jetées dans de l’eau en ébullition. Elles y resteront 3 minutes puis on laissera refroidir l’ensemble avant de le filtrer (il est parfois utile de filtrer l’infusion deux fois pour éliminer un maximum de résidus et éviter de boucher le pulvérisateur !). L’infusion de mélisse ne doit pas être diluée.

Leafy Melothria scabra aka mouse melon, cucamelon plant ©stock.adobe.com

La plante de la semaine : le cucamelon

De la famille des Cucurbitacées, le cucamelon (Melothria scabra) est une rareté et une curiosité qui a sa place au potager. Originaire d’Amérique centrale et du Mexique, cette annuelle grimpante est aussi appelée “concombre à confire” ou “concombre melon”. Elle aura un port rampant si on ne met pas un support à sa disposition, mais si elle peut grimper, elle culminera à plus de 2 m. La multiplication se fait par semis, entre la mi-avril et la fin mai. La germination est assez rapide si la terrine de semis est placée à 20-22°C. Après une dizaine de jours, les premières plantules font leur apparition. La mise en place au jardin se fera lorsque les risques de gel seront complètement écartés. Le cucamelon demande un emplacement chaud, ensoleillé et un sol meuble et riche. La récolte commence environ 80 jours après le semis et se poursuit jusqu'à fin septembre. Les fruits, vert tigré, sont nombreux et doivent être récoltés avant maturité complète, quand ils mesurent 3 cm. Les cucamelons se conservent au réfrigérateur pendant une quinzaine de jours, mais si vous les placez dans du vinaigre, la conservation est de 2 à 3 ans. Ils peuvent se consommer crus, en salade ou confits au vinaigre. Leur saveur est très proche de celui du concombre, mais avec un zeste d’acidité en plus. Ils sont très appréciés pour accompagner l’apéritif. Peu sensible aux ravageurs, à l’exception des limaces, c’est une curiosité très facile de culture.

Le lampyre ©stock.adobe.com

Les petites bêtes du jardin : le lampyre, un lumineux insecte

De nom latin (Lampyris noctiluca), le lampyre est mieux connu sous le nom commun de “ver luisant”. Ce coléoptère est absolument fabuleux, et ce à plusieurs titres. L’aspect le plus spectaculaire est sans aucun doute sa faculté d’émettre de la lumière sans aucune production de chaleur, de la lumière froide donc. Cette lumière n’étant pas visible la journée, le lampyre est un insecte qui se cache la journée sous un morceau de bois, une pierre ou dans une touffe d’herbes. C’est la nuit que ce coléoptère entre en activité et là, la magie des points lumineux opère. Un spectacle inoubliable. Petite précision, on parle de “ver” mais vous l’aurez compris c’est bel et bien un insecte : le mâle possède des élytres et est capable de voler tandis que la femelle n’en possède pas ce qui lui donne cet aspect de “ver”. La femelle produit cette lumière assez forte et y ajoute une diffusion de phéromones sexuelles : c’est elle qui doit attirer le mâle pour qu’un accouplement puisse avoir lieu. Dès la fin de celui-ci, la femelle éteindra sa lumière. À noter que l’accouplement peut durer longtemps, plusieurs heures, voire la nuit entière. Mais de quoi se nourrissent les lampyres ? Ce sont d’excellents alliés du jardinier puisqu’ils consomment principalement des limaces, des escargots. Malheureusement les populations de vers luisants sont en constante régression, notamment parce qu’on détruit ses habitats naturels.

le kiwano ©stock.adobe.com

Le kiwano, aussi appelé "melon à cornes"

Dans la famille des Cucurbitacées, il y a une espèce qui devrait attiser votre curiosité : le kiwano (Cucumis metuliferus). Saviez-vous qu’il est aussi appelé “melon à corne” ou “concombre cornu” ? À maturité ce fruit-légume est de couleur jaune orangé et recouvert de piquants, des sortes de cornes. Comestible ? Bien évidemment et c’est un délice dont le goût est un mélange de kiwi, de concombre et de banane. Pour le déguster, il vous suffira de couper le kiwano en deux et d’en extraire la chair verte à l’aide d’une cuillère. Le kiwano se conserve très bien à température ambiante, surtout, ne le mettez pas au réfrigérateur. Pauvre en calories, le “melon à cornes” est par contre riche en vitamines.