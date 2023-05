Le prince est le premier des deux fils de Margrethe de Danemark et d’Henri Laborde de Monpezat qui s’étaient mariés un an plus tôt. Après des études à Copenhague, il est scolarisé à l’École des Roches en Normandie où il perfectionnera sa maîtrise du français, langue parlée en famille en raison des origines de son père.

Il décroche ensuite une licence en sciences politiques à l’université d’Aarhus, complétée à Harvard. Longtemps, il a été surnommé le “prince Turbo” pour sa passion pour la vitesse.

Il a reçu une formation militaire très poussée dans l’armée de terre et la marine. Il a servi dans le régiment des hussards de la garde royale avant d’intégrer l’unité d’élite des commandos de marine.

Après deux relations sentimentales connues, il est célibataire lorsqu’il se rend aux Jeux olympiques de Sydney en 2000. C’est là qu’il fait la connaissance, lors d‘une soirée où il est venu en compagnie de Felipe d’Espagne et de son cousin le prince Richard de Sayn-Wittgenstein-Berleburg, d’une jeune juriste australienne prénommée Mary Donaldson. Trois ans plus tard, les fiançailles sont annoncées.

Frederik et Mary ont eu quatre enfants: Christian, Isabella, Vincent et Josephine. Paradoxalement, c’est la princesse héritière Mary qui est clairement plus active et plus populaire que son époux.

À l’instar du roi Charles III et du prince Albert de Monaco, le prince héritier Frederik est particulièrement investi dans le domaine de l’environnement et de la durabilité. Il a écrit en 2009 un livre intitulé “L’année polaire royale” dont la préface était signée par le Secrétaire général des Nations Unie de l’époque, Kofi Annan. Le prince est très attaché au Groenland qui fait partie du royaume de Danemark. Il s’y est rendu à plusieurs reprises notamment dans le cadre de missions scientifiques comme en 2000 lorsqu’il a parcouru près de 3 000 kilomètres avec des chiens de traîneau.

Il fut membre du Comité international olympique, poste auquel il renonça car cela impliquait trop d’engagements à l’étranger en marge de son agenda royal. Le prince est un grand sportif. Pour ses 50 ans, il avait lancé la “Course royale”, à savoir différentes courses à pied dans des localités du Danemark avec des distances pour tous les âges. La compétition est devenue un très grand succès.

Le prince reste en fin de compte assez méconnu au niveau de sa personnalité auprès de ses compatriotes. Il est en effet investi dans des domaines moins “glamours” que son épouse, conduisant des missions économiques à l’étranger.

Avec la princesse héritière Mary, il forme un couple très complémentaire qui n’a jamais défrayé la chronique et qui parvient à concilier la vie publique et la vie de famille. Lui-même avait confié que petit, il n’avait pas pu compter sur toute l’attention voulue de sa mère la reine Margrethe. La souveraine était devenue reine à l’âge de 32 ans suite au décès inopiné de son père. Frederik n’avait alors pas encore quatre ans. C’est son père, le prince Henrik, qui veilla sur l’éducation de Frederik et de son frère Joachim.

Depuis l’opération en février dernier de la reine qui souffrait de problèmes au dos, Frederik et Mary de Danemark ont pris en charge toute une série d’obligations officielles. C’est d’ailleurs le couple qui représentait la reine à Londres pour le couronnement de Charles III. Le jour venu, il régnera sous le nom de Frederik X.