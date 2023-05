Le Centre de Communication Nord démoli: un bâtiment emblématique mais longtemps contesté

La gare du Nord, de Tintin à Ostende

La première gare du Nord se situait sur la place des Nations, actuelle place Rogier. Mise en service dès 1841 pour reprendre le trafic de voyageurs de la gare de l’Allée Verte, ses bâtiments ne sont terminés et inaugurés qu’en 1846. Gare terminus, elle arrive rapidement à saturation. Désaffectée en 1952, elle est démolie en 1956.

La gare d’Ostende lui ressemble fort, et sa façade majestueuse est illustrée dans plusieurs albums des aventures de Tintin. C’était bien au temps où Bruxelles chantait.

En effet, une nouvelle gare de passage, érigée plus au nord et en surélévation, est mise en service en octobre 1952, pour mieux desservir la jonction Nord-Midi qui relie en souterrain les trois grandes gares de Bruxelles.

Sa façade principale était alors longée, du temps de l’Expo 58, par une vaste esplanade réservée aux tramways et aux piétons. Cette esplanade a été remplacée par le Centre de Communication Nord (CCN), construit de 1974 à 1982 par le groupe Structures, mais qui malheureusement masque la façade principale de la gare.

Le bâtiment du CCN est en cours de démolition au pied de la gare du Nord. ©Caroline Vanbossel

Le Centre de Communication Nord

Ce nouveau complexe avait été pensé comme une plateforme multimodale et multifonctionnelle avec bus, trams, trains, métros, taxis et équipements postaux, centre de téléphone, télex et télégraphe ; maillon du nouveau quartier d’affaires du plan Manhattan le long de la rue du Progrès, qui n’a jamais vraiment été concrétisé.

Les autorités régionales bruxelloises ont revendu ce bâtiment à un promoteur privé, à charge pour ce dernier de reconstruire à la place des immeubles mixtes, avec du commerce, du logement, des bureaux, afin de transformer le quartier en un lieu plus habité et plus vivant, la commission de concertation de Schaerbeek ayant rendu un avis favorable sur la demande de permis d’urbanisme en décembre 2021.