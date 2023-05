Margareta de Roumanie, la grande amie de Charles III

Michel de Roumanie s’est alors établi en Suisse avec son épouse la princesse Anne de Bourbon-Parme. C’est à Lausanne que Margareta a vu le jour. En comparaison avec d’autres familles royales qui avaient perdu leu trône, la famille de Roumanie n’a dû son salut financier qu’à l’opiniâtreté professionnelle du roi Michel dans le secteur de l’aéronautique.

Margareta étudia la sociologie, le droit international et les sciences politiques à l’université d’Edimbourg. Elle fut pendant plusieurs années la petite amie de Gordon Brown qui devint Premier Ministre britannique. Leurs chemins se séparèrent car chacun avait ses ambitions : Margareta se consacra entièrement à la Roumanie et Gordon Brown, à la vie politique. Elle travailla ensuite à Rome pour la FAO, l’agence des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

Après la chute de Ceaucescu en 1989, la princesse est le premier membre de la famille à voyager en Roumanie en compagnie de sa sœur la princesse Sophie. La Roumanie a été coupée du reste du monde pendant des décennies. L’opinion publique internationale découvre avec effroi les conditions de vie des orphelins et des malades dans les hôpitaux. C’est alors qu’elle décide de créer sa fondation. Celle-ci a développé des centaines de projets centrés sur le handicap, les soins de santé, les jeunes talents musicaux, la précarité sociale, le patrimoine culturel, l’éveil à la lecture et la lutte contre l’isolement des personnes âgées.

Margareta fut un soutien de taille pour son père qui foula le sol de sa patrie une première fois en 1990 avant de revenir à Pâques 1992. Mais les foules qui se pressent pour acclamer le roi et sa famille – plus d’un million de personnes- effraient le gouvernement. Il faudra attendre cinq ans avant que le roi Michel ne puisse se réinstaller en Roumanie.

Pendant ces années, la princesse fait des allées et venues entre Bucarest et la Suisse. La famille royale récupère des propriétés privées comme le château de Pelesh, le palais Elisabeta à Bucarest et le domaine de Savarsin.

Le roi eut droit à un hommage national pour ses 90 ans et des funérailles d’Etat en 2017. Depuis, Margareta porte le titre de Gardienne de la Couronne. Mariée depuis 1996 à l’ancien acteur Radu Duda, la princesse joue un rôle important dans le paysage politique roumain. Elle est régulièrement mandatée par le gouvernement pour des missions de promotion à l’étranger. Elle reçoit le corps diplomatique une fois par an dans l’ancienne salle du trône du palais royal de Bucarest. Toute personnalité venant en visite en Roumanie fait halte au Palais Elisabeta. C’est le cas du roi Charles lorsqu’il était prince de Galles.

Une amitié qui remonte à l’enfance. Margareta et ses sœurs venaient chaque été au château de Balmoral. Charles possède différentes résidences – que l’on peut louer – en Transylvanie où il aime venir se reposer, chasser et peindre.

La princesse et son époux étaient bien évidemment présents au couronnement. La veille, ils avaient pu discuter avec Charles III lors de la réception donnée à Buckingham Palace. À l’hiver 2022, le couple princier avait été reçu par Elizabeth II en visite privée à Windsor. Lors du Jubilé de platine en juin 2022, ils étaient les seuls royaux présents auprès de la famille royale britannique, preuve de la grande amitié qui lie les deux familles.

Si la monarchie n’a pas été restaurée en Roumanie, la princesse qui est aussi présidente de la Croix-Rouge nationale, incarne en tous les cas pleinement la fonction royale.